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«Рубль: эйфория прошла»

Экономика

Российская валюта продолжит падение

Доллары
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллары

Москва, 26 апреля 2017, 08:36 — REGNUM  Российская валюта, как и предполагалось, вернулась выше 56,00 на слабой нефти и снижающегося спроса со стороны спекулянтов, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«С рынка ушла первичная эйфория по поводу бегства в рискованные активы на результатах выборов во Франции. Кроме того, пик налоговых выплат подходит к концу, и экспортеры уходят со сцены в виде сильнейшего фактора поддержки», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, «в сухом остатке остается единственный волатильный фактор — нефть. И она пока остается довольно дешевой относительно недавних уровней. И предпосылок к росту пока не отмечается».

«Если сегодня, 26 апреля, Минэнерго США подтвердит дальнейший рост коммерческих запасов энергоносителя в подземных хранилищах, это может вызвать новую волну распродаж Brent с ближайшей целью на отметке 50,40 долл./баррель. Рубль на этом фоне продолжит падение, что вернет пару USD/RUB выше 56,50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 26 апреля Центробанк РФ понизил официальный курс доллара США к рублю на 25 копеек до 55,84 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,79 рубля, что ниже предыдущего дня на 5 копеек.

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