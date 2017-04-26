Национальный район Якутии понесёт 26,5 млн убытков от добычи алмазов

Якутск, , 09:15 — REGNUM Оленёкскому эвенкийскому национальному району Якутии за 23 года добычи алмазов компанией АЛРОСА на Верхне-Мунском месторождении будет нанесён убыток в 22,3 млн рублей. Такие данные представил, отчитываясь перед региональными депутатами, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в республике Константин Роббек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его информации, только за 3 года разработка месторождения станет причиной ущерба для района в 1,6 млн рублей.

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Ещё 4,2 млн рублей составят потери людей от добычи дочкой АЛРОСА, компанией «Нижне-Ленское», алмазов на реках Большая Куонамка и Талахтах в Оленёкском районе.

Ущерб коренным малочисленным народам Севера от добычи алмазов на территории их традиционного проживания оценивался по специальной методике исчисления убытков КМНС, утверждённой приказом Минрегионразвития РФ. Расчёты основывались на показателях ежегодного валового дохода населения Оленёкского эвенкийского национального при ведении традиционного природопользования (оленеводства, охотничьего и рыболовного промыслов, собирательства).

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Не смотря на определённый размер ущерба, экспертная комиссия по оценке воздействия на этнологическую среду сделала вывод, что проект отработки Верхне-Мунского месторождения и намерения добывать алмазы на реках Большая Куонамка и Талахтах соответствуют требованием законодательства в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера, и добыча руды в Оленёкском районе допустима.

Тем не менее, компании АЛРОСА и её дочернему предприятию рекомендуется принять ряд мер для повышения уровня жизни коренного населения муниципалитета, в том числе разработать программу содействия устойчивому развитию и адаптации КМНС к современным условиям. В рамках неё алмазодобывающую компанию просят финансировать обучение эвенков, создавать условия для альтернативных форм хозяйственной деятельности, сохранять традиционные обычаи в муниципалитете и трудоустраивать местное населения на объектах «Верхне-Мунского» и в «Нижне-Ленском».

Напомним, территория хозяйственной деятельности на месторождении будет площадью в 790,8 га, разрабатываться будут 4 алмазные трубки с двумя карьерами, добывать драгоценный камни там будет компания АЛРОСА.

Как сообщало ИА REGNUM, Верхне-Мунское месторождение было открыто в 2017 году и находиться в 130 километрах от Удачнинского горно-обогатительного комбината. Добывать там намерены 1,2−2 млн тонн руды в год.