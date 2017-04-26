Названа лучшая банкнота-2016

Берн, , 08:25 — REGNUM Купюра достоинством 50 швейцарских франков признана лучшей банкнотой 2016 года в мире по версии Международного банкнотного сообщества (International Bank Note Society, IBNS). Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что банкнота года определялась путем голосования членов сообщества, которые изучали художественную ценность и защищенность купюры.

По данным IBNS, в прошлом году в мире было выпущено почти 120 новых купюр с дизайном, который позволял внести их в число кандидатов на лучшую банкноту.

По количеству набранных голосов на первое место также претендовали купюры 500 песо (Аргентина), 1000 руфий (Мальдивские острова) и 5 фунтов стерлингов (Шотландия).