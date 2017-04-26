Названа лучшая банкнота-2016
Банкнота года определялась путем голосования членов сообщества
Берн, 26 апреля 2017, 08:25 — REGNUM Купюра достоинством 50 швейцарских франков признана лучшей банкнотой 2016 года в мире по версии Международного банкнотного сообщества (International Bank Note Society, IBNS). Об этом сообщается на сайте организации.Отмечается, что банкнота года определялась путем голосования членов сообщества, которые изучали художественную ценность и защищенность купюры.
По данным IBNS, в прошлом году в мире было выпущено почти 120 новых купюр с дизайном, который позволял внести их в число кандидатов на лучшую банкноту.
По количеству набранных голосов на первое место также претендовали купюры 500 песо (Аргентина), 1000 руфий (Мальдивские острова) и 5 фунтов стерлингов (Шотландия).
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Банковское дело
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