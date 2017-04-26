«Рубль поддержит спрос на ОФЗ»

Москва, , 08:13 — REGNUM Российская валюта скорректировалась после очередного ралли, но наблюдаемое движение все еще не является полноценным разворотом, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Как минимум первая половина торгового дня в 26 апреля кажется очень подвижной. Во-первых, сегодня Минфин начинает продавать «народные» ОФЗ. Технически, среди задачи ведомства нет пункта о пополнении бюджета путем реализации этих ОФЗ, но любой умеющий считать понимает, что и эта функция будет реализована тоже.

Инструмент запускается как альтернатива банковским депозитам, но по факту, за минусом инфляции и других нюансов, доходность такой инвестиции окажется минимальной. Это, впрочем, не отменяет интереса к ОФЗ на разных уровнях. Спрос на бумаги даст локальную поддержку рублю», — пояснила Бодрова.

«Во-вторых, сегодня же Минфин проводит свой стандартный аукцион по размещению ОФЗ общей суммой на 45 млрд рублей (два выпуска). Последний подобный аукцион прошел результативно, аукцион до него — с проблемами спроса. Эффективность продаж этих бондов напрямую зависит от удачно или неудачно выбранного времени для размещения. Это же объясняет наличие или отсутствие опоры для рубля», — уточнила она.

«Скорее всего, в первой половине дня рубль вернется к укреплению в паре с долларом США и окажется около 56,00. Однако позже торги парой доллар/рубль вернутся в диапазон 56,15−56,75», — полагает эксперт.

По итогам торговой сессии на Московской бирже 25 апреля курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 30 копеек (+0,57%), до 55,86 рубля, курс евро укрепился на 82 копейки (+1,11%), до 60,61 рубля.

Центральный банк России с 26 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 25 копеек до 55,84 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,79 рубля, что ниже предыдущего дня на 5 копеек.