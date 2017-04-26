Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию черногорских вин
Исследования показали присутствие в напитках пестицидов, пластификаторов и посторонних включений
Москва, 26 апреля 2017, 08:01 — REGNUM Поставки в Россию продукции крупнейшей в Черногории виноградно-винной компании «13 Jul Plantaze» приостановлены. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве отмечают, что в 2017 году были выявлены 24 партии алкогольной продукции, которая не соответствовала требованиям по качеству и безопасности. Так, исследования показали присутствие в напитках пестицидов, пластификаторов и посторонних включений.
Не соответствующие требованиям российского законодательства партии изъяли из оборота, соответствующие материалы направлены в суд. Как пояснили в Роспотребнадзоре, производитель до настоящего времени не предоставил информацию о том, что нарушения устранены.
«Учитывая изложенное, Роспотребнадзором
Виноградно-винная компания «13 Jul Plantaze», основанная в 1963 году, является крупнейшей в Черногории и одной из крупнейших в регионе. В год она производит около 22 млн кг винограда и 17 млн бутылок алкогольных напитков. Продукция «13 Jul Plantaze» поставляется в более чем 30 стран.
Читайте также: Роспотребнадзор предупреждает о смерти людей от птичьего гриппа в Китае
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.