Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию черногорских вин

Москва, , 08:01 — REGNUM Поставки в Россию продукции крупнейшей в Черногории виноградно-винной компании «13 Jul Plantaze» приостановлены. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что в 2017 году были выявлены 24 партии алкогольной продукции, которая не соответствовала требованиям по качеству и безопасности. Так, исследования показали присутствие в напитках пестицидов, пластификаторов и посторонних включений.

Не соответствующие требованиям российского законодательства партии изъяли из оборота, соответствующие материалы направлены в суд. Как пояснили в Роспотребнадзоре, производитель до настоящего времени не предоставил информацию о том, что нарушения устранены.

«Учитывая изложенное, Роспотребнадзором с 26.04.2017 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации алкогольной продукции указанного производителя», — говорится в сообщении.

Виноградно-винная компания «13 Jul Plantaze», основанная в 1963 году, является крупнейшей в Черногории и одной из крупнейших в регионе. В год она производит около 22 млн кг винограда и 17 млн бутылок алкогольных напитков. Продукция «13 Jul Plantaze» поставляется в более чем 30 стран.

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