Украина: Финансовая помощь от США в 2018 году сократится только на 30%
В посольстве Украины напомнили о кредитных гарантиях Соединенных Штатов
Киев, 26 апреля 2017, 07:54 — REGNUM Сокращение финансирования Украины США будет не таким значительным, как сообщалось в СМИ, передает пресс-служба посольства Украины в США.
Таким образом, в украинском посольстве прокомментировали информацию, прозвучавшую ранее в СМИ, о том, что Соединенные Штаты урежут финансирование Украине в 2018 году на 68,8%.
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Согласно сообщению, в 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии на $1 млрд, $300 млн из которых было выплачено в том же году.
В 2018 году, «благодаря достигнутой финансовой стабилизации и ожидаемому росту экономики Украины», использование кредитных гарантий для финансирования Украины не предусмотрено.
В связи с этим в посольстве Украины отметили, что в 2018 году США сократят финансовую помощь только на 30%.
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Напомним, ранее Foreign Policy опубликовало документ, в котором утверждался проект бюджета США на 2018 год. В документе финансирование многих стран, которым ранее помогало США, было значительно урезано вплоть до полного отказа от денежной поддержки.
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