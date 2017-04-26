На Урале ждут стабилизации нефти и валют

Екатеринбург, , 08:30 — REGNUM Несмотря на нестабильность на нефтяном рынке, инвесторы уверены, что ОПЕК предпримет необходимые шаги для стабилизации ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт, руководитель дирекции финансовых рынков «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) Владимир Зотов.

«На курс влияет множество непредсказуемых факторов, поэтому сложно с уверенностью сказать, какой будет ситуация к концу года. Да, нефть в последнее время очень нестабильна. Однако инвесторы по-прежнему верят в то, что ОПЕК предпримет какие-то дополнительные шаги, чтобы стабилизировать положение на рынке», — считает эксперт.

Он отметил, что ожидаемый курс доллара к рублю в диапазоне находится в диапазоне от 58 до 63 рублей за один доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев сделал прогноз о том, что в скором времени рубль прекратит свое укрепление и станет терять позиции. Причиной этому, по его мнению, станет снижение цен на нефть, после чего произойдёт и снижение курса рубля.

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