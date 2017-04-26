Почти 90% испанцев не верят в государственную пенсию

Мадрид, , 07:45 — REGNUM Компания Finect 25 апреля опубликовала опрос, согласно которому 88% испанских граждан не доверяют государственной пенсионной системе и в качестве альтернативы ищут возможности для ее дополнения частными инвестициями, сообщает информационное агентство EFE.

Опрос, в котором поучаствовало более 800 человек, также показал, что большинство респондентов, 76%, предпочитают размещать свои сбережения в паевые фонды, в то время как 68% используют частные пенсионные фонды для того, чтобы сделать свои сбережения прибыльными.

Кроме того, 64% респондентов считают, что частное домовладение является одним из способов обеспечения своих сбережений, и более половины признались, что планируют вкладывать в будущую пенсию, в лучшем случае, 15% от своих доходов.

При этом более половины (57%) считают, что компании должны отправлять часть их зарплаты в частные пенсионные фонды. Согласно данным этого опроса, большинство граждан считает слишком высокими налоги и сборы с этих финансовых предприятий и желали бы увеличить их доходность.

Напомним, что 30 марта министр финансов Испании Кристобаль Монторо сообщил, что государственная пенсионная система страны претерпевает самый серьезный кризис в своей истории. В системе социального страхования зафиксирован дефицит в 1,62% от ВВП, что составляет более 18 миллиардов евро, и ее доходы значительно ниже, чем затраты. При этом испанские чиновники рассчитывают, что доходы будут расти, и с 2017 года ситуация начнет выправляться.