В ТОСЭР Хабаровского края до конца года появятся новые предприятия

Хабаровск, , 08:07 — REGNUM В 2017 году в Хабаровском крае, в ТОСЭР и свободном порту начнут работу 4 новых компании, об этом сообщил губернатор региона в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами Законодательной думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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С момента внедрения в регионе режима ТОСЭР подано 62 заявки, заключено 26 соглашений с инвесторами. В качестве резидентов ТОСЭР уже осуществляют выпуск продукции 10 компаний. Они выпустили продукции на 3,3 млрд рублей, а бюджет региона получил от их деятельности 125 млн рублей в виде отчислений. Благодаря ТОСЭР в Хабаровском крае создано 524 новых рабочих места. До конца 2017 года ТОСЭР и свободный порт в Хабаровском крае ожидают еще 4 резидентов.

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Губернатор также отметил, что в 2016 году, впервые, начиная с 2012 года, регион получил плюс в доходной части бюджета. Собственные налоговые и неналоговые доходы приросли на 10,3 млрд рублей.

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Одним их важнейших успехов, причем, не только прошлого года, но и целого десятилетия, можно считать продажу имущественного комплекса металлургического гиганта «Амурметалл» новому собственнику — компании «Торэкс».

Еще одним успехом Вячеслав Шпорт назвал договоренность правительства края с новым собственником о том, что на предприятии не будет проводиться сокращений. Новый собственник планирует к 2018 году выплавлять не менее 750 тысяч тонн металла в месяц. В настоящее время правительство края готовит пакет специальных преференций под инвестиционную программу предприятия.

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Судостроители региона наконец-то получают долгожданные заказы. Амурский судостроительный получил заказ общей стоимостью в 10 млрд рублей на строительство двух новых паромов для паромной переправы Ванино-Холмск, а Хабаровский судостроительный ожидает завершения проектирования новых грузопассажирских судов для линии Сахалин-Курилы, Петропавловск-Камчатский-Курилы. Как только проект будет готов, судостроители приступят к строительству теплоходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 26 апреля, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отчитался перед региональным парламентом о работе правительства в 2016 году.