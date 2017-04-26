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Алтайские власти высказались о проекте СГК в Рубцовске: все выполнят в срок

Экономика

Вице-премьер правительства Алтайского края Виктор Мещеряков оценил ход реализации уникального проекта Сибирской генерирующий компании, убедившись, что работы ведутся без отставаний в графике

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Проект СГК по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Проект СГК по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска

Барнаул, 26 апреля 2017, 06:33 — REGNUM  Вице-премьер Алтайского края Виктор Мещеряков оценил ход и качество выполнения работ, проводимых в рамках реализации проекта Сибирской генерирующей компании по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска. Подрбности сегодня, 26 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

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по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска
В первую очередь чиновник побывал на Южной тепловой станции, где уже ведется подготовка к установке двух новых угольных водогрейных котлов мощностью по 30 Гкал/ч каждый. Также он осмотрел участки строительства перемычки на улице Карла Маркса.

По словам исполнительного директора подрядной организации АО «Сибирьэнергоремонт» Алексея Бочарова, в настоящее время на объектах строительства задействовано 180 человек: 150 работают на сетях, 30 — на монтаже котлов. «Это специалисты из городов присутствия СГК, в том числе, жители Рубцовска», — подчеркнул он.

Сравнивая текущее состояние дел с предварительно составленным планом, Виктор Мещеряков отметил, что сейчас работы идут по графику.

3
по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска

«Параллельно совмещено проведение работ как на сетях, так и на котельном оборудовании Южной тепловой станции. Подрядная организация, выполняющая работы, ответственная. Не сомневаюсь. Выполнят все в срок», — заявил вице-премьер правительства Алтайского края Виктор Мещеряков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект модернизации теплоснабжения, который реализует Сибирская генерирующая компания в Рубцовске с 2016 года, не имеет аналогов в России. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, которая получит новые котлы, турбину и пульт управления; а также осуществит перекладку более 16 км трубопроводов и строительство еще более 6,3 км. В результате будут созданы условия для надежного обеспечения жителей теплом и горячей водой от одного источника.

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Несмотря на то, что присутствиеСибирской генерирующей компаниив Рубцовске длится всего несколько месяцев, энергетики смогли проявить весь свой профессионализм и компетенцию, а также приложить неимоверные усилия, чтобы текущий отопительный сезон прошел без серьезных проблем.

Читайте ранее в этом сюжете: Сибирская генерирующая компания о рубцовском проекте: «Никто, кроме нас»

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