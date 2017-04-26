Чистая прибыль алмазного гиганта России снизилась на 50% за I квартал

Якутск, , 06:14 — REGNUM Чистая прибыль алмазодобывающей компании АЛРОСА за год снизилась почти в 2 раза — с 56,6 до 28,4 млрд рублей. Данные финансовой отчётности за I квартал 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016-го опубликованы на сайте корпорации, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Выручка АЛРОСА за этот период снизилась на 23% и составила 61,8 млрд рублей, также следует из документов.

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«Снижение чистой прибыли в I квартале 2017 года вероятнее всего связано с увеличением затрат компании в связи с началом освоения нового Верхне-Мунского месторождения алмазов, а также уменьшением стоков (запасов) алмазов у компании АЛРОСА», — прокомментировал данные из финансовой отчётности компании кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов.

По его информации, в 2016 году было добыто 37,4 млн. карат алмазов, а реализовано 40 млн. карат из остатков не проданных в 2015 году драгоценных камней.

Не смотря на снижение прибыли, 65,7 млрд рублей наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2016 год.

«Дивиденды платятся из чистой прибыли за 2016 год, которая у АЛРОСА составила 133,471 млрд рублей. То есть на выплату дивидендов направлено почти 50% чистой прибыли (точнее 49,3%). Это нормальная практика у зарубежных компаний. Кроме того, президент РФ Владимир Путин просил крупные компании направить на дивиденды до 50% от чистой прибыли», — также пояснил эксперт в алмазной отрасли Юрий Данилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, снижение прибыли АЛРОСА уже повлияло на наполнение бюджета республики. По информации главы Якутии Егора Борисова, за I квартал 2017 году региональная казна недополучила 8 млрд рублей.

Напомним, АЛРОСА является для Якутии бюджетоформирующей. В 2016 году компания заплатила в консолидированный бюджет республики около 61 млрд рублей.