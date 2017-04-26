Среда, 26 Апреля 2017 года
06:48:13 МСК

Россия представит более 160 образцов вооружения на выставке в Мексике

Экономика

Международный аэрокосмическом салон FAMEX-2017 пройдёт 26-29 апреля в Санта-Люсии

Москва, 26 апреля 2017, 05:28 — REGNUM  Более 160 наименований российского вооружения и военной техники будет представлено на международном аэрокосмическом салоне FAMEX-2017 в Мексике. Об этом сообщает пресс-служба «Рособоронэкспорта», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аэрокосмический салон будет проходить с 26 по 29 апреля на авиабазе в городе Санта-Люсия. В составе объединенной российской делегации в выставке примет участие АО «Вертолеты России».

На FAMEX-2017 Россия представит такие виды техники, как учебно-боевой самолёт Як-130, сверхманевренный многофункциональный истребитель семейства Су-30МК и многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, боевые вертолёты Ми-28НЭ и Ка-52, тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26Т2 и другие.

Также на выставке будут представлены российские средства ПВО, включая зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», бронетранспортёры БТР-80А/82А, автомобили многоцелевого назначения «Тигр-М», стрелковое и гранатомётное оружие.

Кроме этого, в Мексике будет представлен проект «Комплексная система безопасности», который представляет интегрированные решения по кибербезопасности, контролю воздушных и прибрежных зон, государственных границ, крупных муниципальных и административных образований и объектов.

По данным организаторов FAMEX-2017, приглашения посетить салон получили 33 представителя командований ВВС стран Латинской Америки и других регионов мира. «Ожидается, что эти делегации проявят повышенное внимание и к российским вооружению и военной технике, прошедшим испытания в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии», — отмечают в «Рособоронэкспорте».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Минск идет курсом на экономические рифы. Свистать всех наверх?
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Заход жуликов на порт «Южный». Украинский эксперимент продолжается
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
26.04.17
Украина достигла совершенства. Теперь всё
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Эстония в воронке ненависти
ТаллинЭстония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Грузия выбирает мирный путь. Но с великим трудом
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
В США вышел новый фильм о русских — со Шварценеггером в главной роли
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
26.04.17
Иначе – беда. Новая техника требует новой культуры управления
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Техника
NB!
26.04.17
Энергоблокада ЛНР: в семью вернутся те, кто не вымрет, как динозавры?
МоскваРоссия Энергетическая блокада ЛНР Экономика
NB!
26.04.17
Казахстан: тенденцию к исламизации нужно подавлять сразу
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
26.04.17
В Бразилии протестующие индейцы применили против полиции лук и стрелы
БразилиаБразилия Экономический кризис в странах Латинской Америки Политика
NB!
26.04.17
ПМР: «Приднестровские» инициативы Додона — «пыль в глаза и популизм»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
26.04.17
США против КНДР: почему не применяется проверенная «мягкая сила»?
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Людмила ЛисКуда заводит свобода, или Остепенившийся революционер
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
26.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 2
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
26.04.17
Владимир Добрынин Герника: трагедия, ставшая торговой маркой
ГерникаИспания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
26.04.17
«При цене ниже 100 долларов за баррель интереса к Арктике не будет»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Русские хакеры рассказали, что Макрон изменил жене с мужчиной»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
26.04.17
«Транзит газа через Украину могут оставить, чтобы ЕС не мешал «Газпрому»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
26.04.17
Старт продаж «народных облигаций»: Станут ли ОФЗ альтернативой вкладам?
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
Ариф АсалыоглуКурдский тупик: Почему Рабочая партия Курдистана укрепляет власть Эрдогана
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.04.17
Отставка председателя правительства Астраханской области была предсказуема
АстраханьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ
МоскваРоссия Вручение государственных наград Общество
ещё главное