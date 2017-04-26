Россия представит более 160 образцов вооружения на выставке в Мексике

Москва, , 05:28 — REGNUM Более 160 наименований российского вооружения и военной техники будет представлено на международном аэрокосмическом салоне FAMEX-2017 в Мексике. Об этом сообщает пресс-служба «Рособоронэкспорта», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аэрокосмический салон будет проходить с 26 по 29 апреля на авиабазе в городе Санта-Люсия. В составе объединенной российской делегации в выставке примет участие АО «Вертолеты России».

На FAMEX-2017 Россия представит такие виды техники, как учебно-боевой самолёт Як-130, сверхманевренный многофункциональный истребитель семейства Су-30МК и многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, боевые вертолёты Ми-28НЭ и Ка-52, тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26Т2 и другие.

Также на выставке будут представлены российские средства ПВО, включая зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», бронетранспортёры БТР-80А/82А, автомобили многоцелевого назначения «Тигр-М», стрелковое и гранатомётное оружие.

Кроме этого, в Мексике будет представлен проект «Комплексная система безопасности», который представляет интегрированные решения по кибербезопасности, контролю воздушных и прибрежных зон, государственных границ, крупных муниципальных и административных образований и объектов.

По данным организаторов FAMEX-2017, приглашения посетить салон получили 33 представителя командований ВВС стран Латинской Америки и других регионов мира. «Ожидается, что эти делегации проявят повышенное внимание и к российским вооружению и военной технике, прошедшим испытания в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии», — отмечают в «Рособоронэкспорте».