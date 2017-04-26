Среда, 26 Апреля 2017 года
06:48:08 МСК

В Алтайском крае могут появится передвижные аптечные пункты

Экономика

Средняя стоимость одного выезда передвижного аптечного пункта составит около трех тысяч рублей

Аптека
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Аптека

Барнаул, 26 апреля 2017, 05:41 — REGNUM  Решить проблему лекарственного обеспечения сельского населения представители Молодежного парламента Алтайского края предлагают путем организации деятельности передвижных аптечных пунктов. Соотвествующую законодательную инициативу обсудили накануне, 25 апреля, участники Совета по науке, наукоемким технологиям и инновационному развитию при Алтайском краевом Законодательном Собрании. Подробности сообщает официальный сайт алтайского парламента.

По мнению одного из авторов законопроекта — заместителя председателя Молодежного парламента Алтайского края Артема Сафонова, речь должна идти не об окупаемости проекта, а о социальной ответственности государства перед своими гражданами. Ведь из-за большого количества отдаленных сел, многие жители Алтайского края не имеют возможности приобрести жизненно необходимые лекарства, так как для этого нужно ехать за десятки километров.

«По имеющимся расчетам, средняя стоимость одного выезда передвижного аптечного пункта составит около трех тысяч рублей. Предполагается, что таких выездов в каждый поселок должно быть не мене трех-четырех в месяц», — подчеркнул Артем Сафонов.

Известно, что тему функционирования передвижных аптечных пунктов уже удалось обсудить на уровне министра здравоохранения РФ и профильного комитета Государственной Думы, а общественники на вчерашнем заседании высказали предложение о проведении пилотной реализации проекта на территории нескольких муниципалитетов для оценки его эффективности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос отсутствия необходимой законодательной базы для организации работы в сельской местности передвижных аптечных пунктов поднимался и в республике Коми. В декабре 2015 года местные власти говорили как о проблеме нерентабельности, так и общего снижения доходов республиканской аптечной сети.

Читайте ранее в этом сюжете: В поселках Коми закрываются аптечные пункты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рост цен на лекарственные препараты
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Минск идет курсом на экономические рифы. Свистать всех наверх?
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Заход жуликов на порт «Южный». Украинский эксперимент продолжается
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
26.04.17
Украина достигла совершенства. Теперь всё
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Эстония в воронке ненависти
ТаллинЭстония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Грузия выбирает мирный путь. Но с великим трудом
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
В США вышел новый фильм о русских — со Шварценеггером в главной роли
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
26.04.17
Иначе – беда. Новая техника требует новой культуры управления
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Техника
NB!
26.04.17
Энергоблокада ЛНР: в семью вернутся те, кто не вымрет, как динозавры?
МоскваРоссия Энергетическая блокада ЛНР Экономика
NB!
26.04.17
Казахстан: тенденцию к исламизации нужно подавлять сразу
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
26.04.17
В Бразилии протестующие индейцы применили против полиции лук и стрелы
БразилиаБразилия Экономический кризис в странах Латинской Америки Политика
NB!
26.04.17
ПМР: «Приднестровские» инициативы Додона — «пыль в глаза и популизм»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
26.04.17
США против КНДР: почему не применяется проверенная «мягкая сила»?
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Людмила ЛисКуда заводит свобода, или Остепенившийся революционер
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
26.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 2
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
26.04.17
Владимир Добрынин Герника: трагедия, ставшая торговой маркой
ГерникаИспания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
26.04.17
«При цене ниже 100 долларов за баррель интереса к Арктике не будет»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Русские хакеры рассказали, что Макрон изменил жене с мужчиной»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
26.04.17
«Транзит газа через Украину могут оставить, чтобы ЕС не мешал «Газпрому»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
26.04.17
Старт продаж «народных облигаций»: Станут ли ОФЗ альтернативой вкладам?
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
Ариф АсалыоглуКурдский тупик: Почему Рабочая партия Курдистана укрепляет власть Эрдогана
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.04.17
Отставка председателя правительства Астраханской области была предсказуема
АстраханьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ
МоскваРоссия Вручение государственных наград Общество
ещё главное