В Алтайском крае могут появится передвижные аптечные пункты

Барнаул, , 05:41 — REGNUM Решить проблему лекарственного обеспечения сельского населения представители Молодежного парламента Алтайского края предлагают путем организации деятельности передвижных аптечных пунктов. Соотвествующую законодательную инициативу обсудили накануне, 25 апреля, участники Совета по науке, наукоемким технологиям и инновационному развитию при Алтайском краевом Законодательном Собрании. Подробности сообщает официальный сайт алтайского парламента.

По мнению одного из авторов законопроекта — заместителя председателя Молодежного парламента Алтайского края Артема Сафонова, речь должна идти не об окупаемости проекта, а о социальной ответственности государства перед своими гражданами. Ведь из-за большого количества отдаленных сел, многие жители Алтайского края не имеют возможности приобрести жизненно необходимые лекарства, так как для этого нужно ехать за десятки километров.

«По имеющимся расчетам, средняя стоимость одного выезда передвижного аптечного пункта составит около трех тысяч рублей. Предполагается, что таких выездов в каждый поселок должно быть не мене трех-четырех в месяц», — подчеркнул Артем Сафонов.

Известно, что тему функционирования передвижных аптечных пунктов уже удалось обсудить на уровне министра здравоохранения РФ и профильного комитета Государственной Думы, а общественники на вчерашнем заседании высказали предложение о проведении пилотной реализации проекта на территории нескольких муниципалитетов для оценки его эффективности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос отсутствия необходимой законодательной базы для организации работы в сельской местности передвижных аптечных пунктов поднимался и в республике Коми. В декабре 2015 года местные власти говорили как о проблеме нерентабельности, так и общего снижения доходов республиканской аптечной сети.

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