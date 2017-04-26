Стало известно за что через 5 лет могут отобрать дальневосточный гектар

Петропавловск-Камчатский, , 04:08 — REGNUM Правительство разрабатывает порядок, определяющий критерии оценки освоения гражданами предоставленных земельных участков в рамках дальневосточного гектара. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, во время визита на Камчатку рассказал вице-премьер Юрий Трутнев.

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Он напомнил, что на реализацию своих проектов обладателям гектаров даётся 5 лет, затем добросовестные пользователи получат землю в собственность, а с теми, кто участки не освоил, договоры будут расторгнуты.

«Мы сейчас работаем над критериями оценки освоения дальневосточного гектара. Чтобы, с одной стороны, мы были уверены в том, что действительно земля используется, с другой стороны — снять с вас лишние риски в этом проекте. Несколько дней назад мы определили основные условия. Первое — это строительство, любое причём строительство: жилищное или для туризма что-то строите, для производства, неважно, построен объект или это объект незавершённого строительства: если кто-то не успеет, с объемом реализации не менее 50%. Второе — использование земли для сельхозпроизводства, когда не менее 50% земли от участка должно быть обработано. Все остальные виды деятельности мы объединяли, так сказать, по финансовому принципу — по доходам или по расходам. Хотим предложить, чтобы расходы были за весь период освоения не менее 50 тысяч рублей. Это по тому, что будет затрачено. Если вы уже получаете прибыль какую-то с участка, то где-то тоже колеблемся в интервале от 30 до 50 тысяч рублей за последний год», — сказал Юрий Трутнев.

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Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон о дальневосточном гектаре был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2016 года. Документ дает возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

С 1 февраля 2017 года, с началом третьего этап проекта, право на получение дальневосточного гектара получили все граждане России.

На Камчатке были зафиксированы первые случаи попытки махинаций с дальневосточным гектаром. В частности, предприимчивые люди взяли участок земли в районе дачных участков между Петропавловском и Елизово, разбили их на более мелкие участки и выставили на продажу — 10 соток за 2,5 млн рублей. После скандала, поднятого дачниками, объявления о продаже исчезли, а власти напомнили, что в течение пяти лет гектар продать нельзя — он собственность государства.

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