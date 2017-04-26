В Амурской области местные и краевые власти берут кредиты в банках

Благовещенск, , 03:48 — REGNUM Правительство Амурской области и администрация города Благовещенска объявили аукционы на получение шести кредитов. Региональные власти нуждаются в 2 млрд рублей, городские ограничились 400 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мэрия Благовещенска разместила на едином портале государственных закупок четыре аукциона на получение от кредитных организаций 400 млн рублей. За оказанные услуги городские власти предлагают банкам 90 млн рублей. Денежные средства, согласно условиям контракта, должны быть предоставлены до 1 ноября 2017 года. Погасить кредит чиновники рассчитывают не позднее 31 октября 2019 года.

Управление государственного заказа Амурской области объявило два аукциона на общую сумму в 2 млрд 7 млн 780 тыс. рублей. Региональные власти готовы заплатить банкам почти 607,9 млн рублей. В обоих случаях чиновники планируют использовать денежные средства с 22 мая по 18 августа 2017 года, а погасить кредиты не позднее 28 ноября 2019 года и 24 декабря 2020 года.

На какие цели правительство Амурской области и администрация Благовещенска берут деньги, в официальной документации не говорится.

Объём государственного долга Амурской области по состоянию на 1 апреля 2017 года составил 30,5 млрд рублей. Из них 9,6 млрд рублей — коммерческие кредиты, 20,9 млрд рублей — бюджетные. Долг муниципальных образований области составляет почти 1,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM в начале марта, власти Еврейской автономной области тоже объявляли несколько аукционов на предоставление кредитов, размер которых превышает 1,8 млрд рублей. За счёт указанных средств в правительстве рассчитывали частично рефинансировать долговые обязательства субъекта. На погашение долга в региональной казне предусмотрели более 480,7 млн рублей.