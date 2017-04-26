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Трамп заявил, что «не боится» торговой войны с Канадой

Экономика

25 апреля Белый дом повысил пошлины на ввоз пиломатериалов и молочных продуктов из Канады

Вашингтон, 26 апреля 2017, 02:49 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «нет страха» перед торговой войной с Канадой, передает Reuters.

Трамп считает, что баланс внешней торговли между Соединенными Штатами и Канадой является защитой для США в случае намерения северного соседа объявить торговую войну.

«У них (Канады прим. ИА REGNUM ) огромный профицит в торговле с Соединенными Штатами, у них избыток, и у меня нет страха», — заявил Трамп в ходе встречи с фермерами в Белом доме.

К разговорам о возможности начала торговой войны между США и Канадой привело решение Белого дома о повышении тарифов на импортируемые из Канады пиломатериалы и молочные продукты, принятое 25 апреля.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, решение о повышении тарифов приведет к «незначительному росту» цен на строительство домов в США и в целом не должно негативно сказаться на американских потребителях.

Однако Росс отметил, что Белый дом может не ограничиться одним только повышением пошлин — в дальнейшем возможен пересмотр положений Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), действующего между США и Канадой.

«Я думаю… что НАФТА работает не так хорошо, как должно», — пояснил министр торговли США.

Напомним, выход из Транстихоокеанского и Трансатлантического партнерства, а также из договора НАФТА как невыгодных для США являлись одними из основных предвыборных обещаний действующего американского президента.

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