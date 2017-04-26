Росстат: инфляция в РФ в марте 2017 года в 6 раз ниже чем в Евросоюзе

Москва, , 00:49 — REGNUM Инфляция в странах Европейского союза в марте 2017 года в шесть раз превысила инфляцию в Российской Федерации. Такие данные приводит сегодня, 25 апреля, Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Потребительские цены в России в марте 2017 года выросли всего на 0,1%, тогда как в странах Евросоюза этот показатель за тот же период составил 0,6%.

Быстрее всего цены на потребительские товары растут в Эстонии и Италии — 2,1 и 1,9% соответственно.

В экономическом локомотиве ЕС — Германии инфляция в марте оставалась на нуле.

В Испании и Румынии зафиксирована незначительная дефляция.

При этом Росстат отмечает, что в целом по итогам первого квартала 2017 года цены в Евросоюзе росла медленнее, чем в России — 0,4% против 1%. Эксперты Росстата связывают это с тем, что в России потребительские цены наиболее высокими темпами растут в январе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития России максим Орешкин считает, что в мае 2017 года Россия может достичь заветной цели Центробанка — инфляции на уровне 4% в год.