Росстат: инфляция в РФ в марте 2017 года в 6 раз ниже чем в Евросоюзе
Сомнительное достижение
Москва, 26 апреля 2017, 00:49 — REGNUM Инфляция в странах Европейского союза в марте 2017 года в шесть раз превысила инфляцию в Российской Федерации. Такие данные приводит сегодня, 25 апреля, Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Потребительские цены в России в марте 2017 года выросли всего на 0,1%, тогда как в странах Евросоюза этот показатель за тот же период составил 0,6%.
Быстрее всего цены на потребительские товары растут в Эстонии и Италии — 2,1 и 1,9% соответственно.
В экономическом локомотиве ЕС — Германии инфляция в марте оставалась на нуле.
В Испании и Румынии зафиксирована незначительная дефляция.
При этом Росстат отмечает, что в целом по итогам первого квартала 2017 года цены в Евросоюзе росла медленнее, чем в России — 0,4% против 1%. Эксперты Росстата связывают это с тем, что в России потребительские цены наиболее высокими темпами растут в январе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития России максим Орешкин считает, что в мае 2017 года Россия может достичь заветной цели Центробанка — инфляции на уровне 4% в год.
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