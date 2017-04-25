Кировских чиновников отправили с метлами на улицы

Киров, , 22:40 — REGNUM Глава администрации Кирова Александр Перескоков отправил сотрудников мэрии на помощь коммунальщикам. В рамках субботников сотрудники городской администрации будут помогать «Спецавтохозяйству» (САХ, крупнейший в Кирове подрядчик по уборке улиц), которое не справляется с уборкой в центре города.

В ходе оперативного совещания в мэрии руководитель территориального управления по Первомайскому району Михаил Долгополов обратил внимание на то, что на окраинах Кирова ситуация с весенней уборкой территорий, дорог и улиц значительно лучше, чем в центральной части города.

«Спецавтохозяйству» надо учиться работать у компании «Вятка-1». В Коминтерне все улицы прибраны, прометены, вода отведена с тротуаров. А по центру Кирова стыдно ходить. Жителям Московской улицы и не снился такой порядок, как жителям, например, улицы Павла Корчагина в Коминтерновском. Даже в новом микрорайоне Долгушино куда чище, чем на главных улицах города», — заявил чиновник.

В ответ на это заместитель директора САХ Андрей Петрыгин заявил: «Мы тоже можем каждый день мести только одну улицу — и она станет такой же чистой, как и улица Павла Корчагина».

Участники совещания напомнили представителю САХ, что у каждого подрядчика свои обязанности и обязательства, прописанные в муниципальном контракте. Но одни подрядчики исполняют все требования, а другие ищут причины для неисполнения.

Критика в адрес подрядчиков прозвучала и со стороны Дирекции дорожного хозяйства. Ее руководитель Андрей Менькин заявил, что в ночное время на уборку дорог выводится крайне недостаточное количество техники: «Если днем в городе работают 35—45 специализированных машин, то минувшей ночью при объезде городских территорий я увидел только одну».

Начальник городского управления благоустройства и транспорта Вячеслав Симаков указал и на то, что техника САХ далеко не всегда используется эффективно: «Много холостых пробегов. Я лично видел катающиеся по улицам погрузчики Avant, никакой работы они при этом не выполняли».

В итоге Перескоков дал поручение подрядчикам существенно увеличить количество спецтехники на дорогах ночью: «Днем вы жалуетесь, что вам мешает работать большой поток автомобилей. Ночью вам не мешает ничего. Так работайте!»