За 25 лет в энергетику Киргизии вложено свыше 95 млрд рублей грантов

Бишкек, , 22:09 — REGNUM Гранты на сумму $1,7 млрд (95,33 млрд рублей по текущему курсу) вложили международные доноры в энергетический сектор Киргизии за годы ее независимости. Об этом заявил председатель Национального энергетического холдинга Айбек Калиев на заседании парламентского Комитета по экономической и фискальной политике.

По его словам, большая часть из этих денег, а именно $1,3 млрд (72,9 млрд рублей) поступила в Киргизскую Республику в течение последних семи лет.

«В основном освоение этих средств было в период с 2011 года по сегодня. Средства были направлены на большие проекты, такие как строительство линии электропередач «Датка — Кемин», реконструкция Акбашинской ГЭС и так далее. Все эти проекты, куда направлены средства, отражены в Национальной стратегии устойчивого развития», — подытожил Калиев.

Отметим, что энергетика Киргизии после обретения страной независимости преимущественно деградировала, поскольку государство выделяло на эту сферу недостаточные средства. Периодически это приводит к поломкам оборудования на вырабатывающих электроэнергию предприятиях. Причина — сильный износ агрегатов.

В последние несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону: было построено несколько мини‑ и микро-ГЭС в регионах, обновлены и построены новые линии электропередач, проводится реконструкция ТЭЦ Бишкека и Токтогульской ГЭС. Между тем реализовать крупные гидроэнергетические проекты в Киргизии по-прежнему не удается.