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Тамбовские власти разработали Стратегию развития региона до 2035 года

Экономика

Документ подготовили на основе опыта реализации Стратегии-2020, программа которой в настоящее время выполнена на 70%

Тамбов, 25 апреля 2017, 20:01 — REGNUM  В ходе первого заседания экономического совета при главе администрации Тамбовской области, созданного в 2016 году, состоялось обсуждение новой Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Заседание провел губернатор Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

В состав совета входят представители науки, бизнеса, финансовых структур, главы крупных муниципальных образований региона. Совет призван вырабатывать решения по основным направлениям экономической политики Тамбовской области, определению стратегии и тактики ее реализации, механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие и технологическое обновление экономики, а также сбалансированное развитие территорий области.

Создание новой региональной стратегии соответствует федеральной повестке, в рамках которой разрабатывается Стратегия развития России на долгосрочный период. «Это должен быть документ, базирующийся на наших существующих заделах, но при этом, безусловно, ориентированный в будущее, на серьезные интеллектуальные прорывы, учитывающие качественно новые вызовы, как внешние, так и внутренние, стоящие перед Россией», — считает президент страны Владимир Путин.

Александр Никитин, в свою очередь, уверен, что основной целью региональной стратегии должно стать улучшение качества жизни жителей области, народосбережение. Документ был подготовлен на основе опыта реализации Стратегии-2020, которая фактически на сегодняшний день выполнена на 70%. «Мы поставили задачу — все, что явилось для нас успешным в деятельности региона, его отраслей региональной экономики, взять за основу, плюс, естественно, с учетом новых требований, новых программных документов, указов президента, стратегии развития государства в разных направлениях, обеспечить новое дыхание документу», — подчеркнул губернатор.

Стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года представил доктор экономических наук, профессор Сергей Огнивцев. Генеральная цель в новой стратегии обозначена так: «Лидерство в удовлетворенности населения качеством жизни и окружающей среды на основе новой индустриализации, социальной модернизации, всесторонней цифровизации и эффективного государственного регулирования».

Выбраны 4 приоритетных направления: «Социальная модернизация на базе создания конкурентной среды, инноваций и цифровизации социальной сферы»; «Обеспечение комфортной и здоровой жизни населения на основе удобной и доступной инфраструктуры, экологически чистой окружающей среды»; «Новая индустриализация, переход к цифровой и постиндустриальной экономике»; «Реформирование государственного и муниципального управления, взаимодействия государства, бизнеса и общества, расширение самоуправления и демократизация».

Свои предложения по поводу разработки документа высказали многие члены экономического совета. Александр Никитин дал поручение обобщить мнения экспертов, определить, по каким вопросам Стратегия-2035 должна быть доработана и представлена на широкое обсуждение общественности.

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