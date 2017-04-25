Премьер-министр объявил благодарность руководителям «ФосАгро»

Москва, , 20:00 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность Правительства России руководителям компании «ФосАгро» за достигнутые ими «трудовые успехи и активную общественную деятельность».

Благодарность объявлена председателю правления, генеральному директору «ФосАгро» Андрею Андреевичу Гурьеву и заместителю председателя совета директоров «ФосАгро» Андрею Григорьевичу Гурьеву.

Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев в этой связи отметил: «Мы очень рады и горды тем, что деятельность компании «ФосАгро» отмечена на столь высоком уровне. Для всего многотысячного коллектива компании это свидетельство правильности выбранного курса на модернизацию производства и увеличение производительности труда за счет внедрения лучших мировых практик и технологий, на активное участие в развитии социальной сферы городов и регионов присутствия Компании. Благодарность Правительства Российской Федерации — это импульс для дальнейшей эффективной работы на благо нашего Отечества».