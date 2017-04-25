Премьер-министр Индии одобрил поставки излишней электроэнергии в Пакистан

Нью-Дели, , 19:58 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди одобрил поставки излишней электроэнергии из штата Пенджаб в Пакистан, 25 апреля сообщает The Economic Times.

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Поставки электроэнергии в Пакистан позволят сократить внутренние расходы, направленные на обслуживание электростанций, заявил главный министр штата Пенджаб Амариндер Сингх.

Напомним, на прошлой неделе главный министр Пенджаба запросил разрешение на продажу излишней электроэнергии Пакистану или Непалу.

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После удовлетворения внутреннего спроса Пенджаба на электроэнергию в штате осталась 1000 МВт избыточной мощности, что привело к введению дополнительных налогов, поскольку штат обязан покупать электроэнергию даже при наличии избыточной мощности.

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