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C арендаторов кировских лесов взыскали 16 млн рублей

Экономика

В сумму погашенной задолженности входят налоговые платежи, НДФЛ, страховые взносы, арендная плата лесных участков, неустойка в бюджеты разных уровней

Иван Шишкин. Хвойный лес. Солнечный день (фрагмент) 1895
Иван Шишкин. Хвойный лес. Солнечный день (фрагмент) 1895

Киров, 25 апреля 2017, 19:02 — REGNUM  

Арендаторы кировских лесов погасили задолженность почти на 16 млн рублей. Как сообщили в областном правительстве, это стало результатомдеятельности рабочей группы регионального министерства лесного хозяйства, занимающейся работой по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов.

В сумму погашенной задолженности входят налоговые платежи, НДФЛ, страховые взносы, арендная плата лесных участков, неустойка в федеральный и областной бюджеты.

В состав рабочей группы входят представители министерства лесного хозяйства, УФНС России по Кировской области, Отделения ПФР по Кировской области, Кировской межрайонной природоохранной прокуратуры, УФССП по Кировской области. В 1 квартале состоялось три заседания, на которых рассмотрели деятельность 27 хозяйствующих субъектов.

И.о. министра лесного хозяйства Кировской области Владимир Тюрин отметил, что данная работа министерством будет продолжена.

Ппо поручению главы Кировской области Игоря Васильева в области в последние 8 месяцев были реализованы меры по наведению порядка в лесной отрасли. Принят закон, устанавливающий требования к организации деятельности пунктов приёма и переработки древесины. На сайте регионального правительства размещен реестр недобросовестных арендаторов лесных участков.

Также в регионе создана интерактивная карта лесного комплекса ГИС «Лес», где любой может получить сведения по арендованному или свободному участку. Возобновились лесные аукционы, уже наполняющие бюджет области.

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ЛесБумПром и лесное хозяйство
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