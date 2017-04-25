Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Компания Coca-Cola сократит около 1 тыс. 200 рабочих в связи с падением спроса на продукцию компании по всему миру, 25 апреля сообщает Reuters.

Сокращение рабочих мест начнется во второй половине 2017 года и продолжится в 2018 году, согласно заявлению представителей Coca-Cola.

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Ожидается, что скорректированная прибыль в текущем финансовом году упадет на 1−3% процента. Согласно предыдущему февральскому прогнозу падение прибыли Coca-Cola должно было составить 1−4%.

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Компания пересмотрела свои планы по сокращению затрат. Раньше планировалось сократить расходы на $800 млн в годовом исчислении, сейчас Coca-Cola стремится сэкономить $3 млрд 800 млн к 2019 году.

Напомним, в первом квартале, закончившемся 31 марта, продажи Coca-Cola упали на 1%.

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