РФ все сложнее выполнить обязательства по экспорту из-за загруженности ОПК

Рыбинск, Ярославская область, , 18:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры по выполнению экспортных поставок вооружения не в ущерб обеспечения гособоронзаказу.

По производству отдельных видов сухопутных вооружений организации ОПК загружены заданиями Минобороны практически полностью, соответственно, обеспечить в требуемые сроки выполнение заявок по линии военно-технического сотрудничества становится все сложнее, констатировал Путин на совещании в Ярославской области.

«Очевидно, что если сегодня мы будем отказываться от зарубежных заказов, то завтра можем упустить перспективных партнеров, уйти с рынка», — указал президент.

В этой связи Путин попросил дополнительно проработать меры по выполнению экспортных поставок вооружений сил общего назначения. «Одновременно правительству нужно более четко скоординировать работу Минобороны, ФСВТС, Минпромторга, организаций ОПК — так, чтобы своевременно реализовать задания гособоронзаказа», — сказал глава государства.

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