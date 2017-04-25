РФ все сложнее выполнить обязательства по экспорту из-за загруженности ОПК
Страна занимает второе место в мире по вооружениям
Рыбинск, Ярославская область, 25 апреля 2017, 18:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры по выполнению экспортных поставок вооружения не в ущерб обеспечения гособоронзаказу.
По производству отдельных видов сухопутных вооружений организации ОПК загружены заданиями Минобороны практически полностью, соответственно, обеспечить в требуемые сроки выполнение заявок по линии военно-технического сотрудничества становится все сложнее, констатировал Путин на совещании в Ярославской области.
«Очевидно, что если сегодня мы будем отказываться от зарубежных заказов, то завтра можем упустить перспективных партнеров, уйти с рынка», — указал президент.
В этой связи Путин попросил дополнительно проработать меры по выполнению экспортных поставок вооружений сил общего назначения. «Одновременно правительству нужно более четко скоординировать работу Минобороны, ФСВТС, Минпромторга, организаций ОПК — так, чтобы своевременно реализовать задания гособоронзаказа», — сказал глава государства.
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