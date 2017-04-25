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Нефтегигант Statoil получил активы шведской компании, которые ему не нужны

Экономика

«Как было объявлено ранее, Statoil намерена продать все свои акции»

Флаги нефтегазовой компании Statoil
Иллюстрация: Teknoblog.ru
Флаги нефтегазовой компании Statoil

Осло, 25 апреля 2017, 18:24 — REGNUM  Крупная норвежская нефтяная компания Statoil, которая ведет разведку и добычу нефти и газа на континентальном шельфе страны уже более 30 лет, получила 20,1% уставного капитала International Petroleum Corporation (IPC), выделенной из шведской компании Lundin Petroleum, которая ведет разработку месторождений на норвежской части континентального шельфа. Об этом сообщили в пресс-службе норвежского концерна.

Известно, что передача акций была произведена в связи с реорганизацией шведской группы, чьим акционером является Statoil. Хотя самому норвежскому нефтяному гиганту эти активы не очень нужны. Так, в пресс-релизе компании отмечалось, что для норвежской корпорации владением акциями IPC, созданной Lundin Petroleum Group на базе своих активов в Малайзии, Франции и Нидерландах, не имеет большого значения, если брать во внимание размер и географию IPC. Поэтому в будущем Statoil планирует продать эти акции.

Дело в том, что в апреле Lundin Petroleum Group создала за счет своих иностранных активов корпорацию IPC. После этого активы компании передали акционерам шведской группы. Пропорция составила три акции Lundin Petroleum на одну IPC. В результате норвежцы получили 22,805 млн обычных акций корпорации, которая находится под контролем Швеции.

Напомним также, что в середине января 2016 года норвежская нефтегазовая Statoil приобрела долю в шведской Lundin Petroleum в размере 11,93%. Сумма сделки составила около 497,5 млн евро. Как поясняли в компании, за счет этой инвестиции Statoil свое косвенное участие в основных активах на норвежском континентальном шельфе. Причем тогда же отмечалось, что норвежцы не намерены в будущем наращивать доли в Lundin Petroleum.

Но не прошло и полугода, как Statoil закрыла сделку по увеличению доли в шведской нефтегазовой компании Lundin Petroleum через соглашение о свопах. Это произошло в конце июня. Причем сделку инициировала сама Lundin Petroleum. Благодаря чему норвежская компания получила возможность дальнейшего укрепления своего косвенного воздействия на основные проекты разработки на континентальном шельфе Норвегии.

Как ранее писало ИА REGNUM, для Норвегии нефтегазовый сектор играет огромную экономическую роль. Согласно информации Еврокомиссии, на этот сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. Большая часть экспорта норвежских углеводородов идет в страны ЕС. На мировом нефтяном рынке доля Норвегии составляет около двух процентов.

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