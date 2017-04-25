Грузия вносит изменения в Налоговый кодекс

Тбилиси, , 18:06 — REGNUM Правительство Грузии вносит значительные изменения в налоговое законодательство, заявил на заседании правительства Грузии премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По его информации, изменения будут внесены как в Налоговый, так и в Уголовный кодекс и направлены на декриминализацию экономических преступлений. Премьер напомнил, что это было одним из предвыборных обещаний его правительства и одним из положений четырехпунктового плана экономических реформ.

Законопроекты разработала экономическая команда правительства, в том числе министерства финансов и экономики, но нынешний министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария проделал большую работу в этом направлении еще на посту бизнес-омбудсмена, сообщил Георгий Квирикашвили.

Согласно пакету законопроектов, при нарушении законодательства размер суммы, за которую налагается уголовная ответственность, возрастает от 50 000 до 100 000 лари. При этом отменяется уголовная ответственность некоторые налоговые правонарушения, например, за нарушения, связанные с товарной накладной и маркировкой акцизного товара.

В пакет входят меры по стимулированию отдельных отраслей, в том числе отрасли внутренней авиации. От уплаты НДС и акциза будет освобождена та часть авиационного горючего, которая будет предназначена для средств внутренней авиации. От налогообложения также освобождаются услуги по перевозке пассажиров и грузов на внутренних авиалиниях. По оценке Георгия Квирикашвили, эти изменения будут содействовать развитию туризма.

Меры поощрения предусмотрены и для владельцев микроэлектростанций. «Мы хотим максимально поощрить зеленую энергию, чтобы выработанная микроэлектростанциями избыточная энергия продавалась без взымания налога на прибыль», — заявил премьер. Он также сообщил, что правительство будет поощрять установку на крышах панелей солнечных электростанций, и в этом направлении уже работают министерства охраны окружающей среды и энергетики.

Изменения коснутся и строительного сектора. В частности, налоговые льготы на незавершенное строительство будут продлены на 2 года. По информации премьера, в 2017 году планируется завершить строительство объектов, в которые вложено $65 млн инвестиций, и налоговые льготы будут способствовать возобновлению остановленного строительства и удовлетворению пострадавших граждан.

Премьер отметил, что эти изменения были разработаны в сотрудничестве с бизнес-сектором, и поблагодарил всех, кто принимал участие в работе над законопроектами.