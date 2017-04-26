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Старт продаж «народных облигаций»: Станут ли ОФЗ альтернативой вкладам?

Экономика

Эксперты разошлись в оценке нововведения Минфина

Советский плакат с призывом приобретать государственные облигации. 1950-е
Советский плакат с призывом приобретать государственные облигации. 1950-е

Москва, 26 апреля 2017, 00:01 — REGNUM  Сегодня, 26 апреля, Минфин РФ запускает продажу облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. Приобрести бумаги можно в отделениях ВТБ 24 и Сбербанка. По мнению главы Минфина Антона Силуанова, ОФЗ — интересный инструмент, который предназначен для населения страны. Впрочем, не все эксперты согласились с таким мнением, передает корреспондент ИА REGNUM.

В общей сложности, Минфин выпустил на продажу 15 млн ОФЗ объемом 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Один гражданин может приобрести минимум 30 облигаций, максимум — 15 тыс. штук. Ставка первого полугодового купона составит 7,5% годовых, ставка каждого следующего будет увеличиваться на 0,5 процентных пунктов. Как сообщали в ведомстве, при покупке облигаций в дату начала размещения, доходность к погашению (через 3 года) составит 9,02% годовых до вычета комиссионного вознаграждения.

Бесполезный инструмент

ОФЗ для населения — абсолютно бесполезный инструмент и он вряд ли будет интересен населению, считает руководитель казначейства АО Банк Воронеж Николай Чукляев. «Тем более, он не нужен инвесторам, даже начального уровня», — рассуждает эксперт. По его словам, такой финансовый инструмент сегодня совсем не понятен гражданам.

«Уровень ставок, а также условия погашения и покупки, включая различные ограничения, а именно то, что облигации нельзя покупать в рамках индивидуального инвестиционного счета, нельзя перепродавать, нельзя использовать в качестве залога, а также по ним высокие комиссии банков-агентов, — все это делают ОФЗ новым инструментом с непонятным рынком», — отмечает он.

По словам Чукляева, обычным гражданам выгоднее и проще пользоваться вкладами, если их размер не превышает 1,4 млн рублей.

«Инвесторы же могут воспользоваться классическими ОФЗ, которые дают больше возможностей и не предполагают таких ограничений, поэтому вряд ли Минфин сможет разместить весь намеченный объем, не говоря уже о 20−30 млрд рублей каждый год, как планировалось изначально», — предполагает Чукляев.

Альтернатива депозиту

Впрочем, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков считает «народные ОФЗ» достойной альтернативой депозитам для консервативных инвесторов, которые привыкли ко вкладам в банках и не хотят рисковать в борьбе за более высокую доходность. Дело в том, объясняет Волков, что купонный доход возрастает по мере увеличения срока хранения ОФЗ.

«ОФЗ дают максимальную доходность на горизонте трех лет, если продавать бумаги до этого срока, то держатель потеряет в доходности — то есть государство стимулирует держать средства как можно дольше», — подчеркнул он.

Кроме того, продолжает Волков, в банках государство гарантирует гражданам только 1,4 млн рублей по вкладам, а по ОФЗ ограничений нет. «Так что новый инструмент найдет своих владельцев, тем более, что он будет продавать через госбанки», — считает он.

Ранее инициативу Минфина также поддержал управляющий директор БКС Ультима Станислав Новиков. С его точки зрения, продажа ОФЗ — это хороший способ диверсифицировать сбережения граждан. Кроме того, этот финансовый инструмент более выгоден, чем, например, депозит, отмечает Новиков, поскольку самая высокая ставка по вкладам не превышает 8% и будет постепенно снижаться вместе с ключевой ставкой Центробанка.

Читайте ранее в этом сюжете: Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты

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