Доллар по 70: названы условия для ослабления рубля

Москва, , 18:07 — REGNUM Реальная угроза ослабления рубля сегодня связана по-прежнему с возможным падением нефтяных котировок. Чем ближе будет нефть к 40 долларам за баррель, тем активнее курс рубля будет стремиться к 60−70 рублям за доллар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM эксперты.

Еще в начале года делались прогнозы о том, что рубль обвалится в 2017 году из-за роста геополитических проблем и неспособности ОПЕК придерживаться своих договоренностей о сдерживании добычи, а в марте достаточно тревожно прозвучал призыв министра экономического развития РФ Максима Орешкина покупать валюту и его прогноз, что в конце года рубль просядет, напоминает первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский.

«Поскольку, по прогнозам Goldman Sachs, намечается рост сланцевой добычи в США, то попытки ОПЕК сдержать падение нефтяных цен могут быть сведены на нет. Вместе с тем, нужно понимать, что серьезное падение мало кому выгодно и крупные игроки будут его сдерживать всеми силами. Хотя нефтяной рынок отличается нестабильностью, волатильность нефтяных цен достигла минимума за последние 14 лет — это важный показатель. Однако действия трейдеров и поставщиков вполне могут нарушить это равновесие. Падение рубля осенью вполне реально, тем более что осенью часто происходят заметные движения на рынке, но, во-первых, падение может быть и небольшим — на несколько рублей — условно говоря, до февральских показателей в 60 рублей за доллар, а во-вторых, если возникнет явно выраженный нисходящий тренд, то, учитывая опыт недавних провалов, есть шанс, что ЦБ сможет смягчить падение, и оно не будет столь существенным», — считает Иван Андриевский.

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко обозначила реперные точки, по которым можно будет прогнозировать поведение пары доллар/рубль.

«28 апреля ждем заседания Банка России, на котором, как ожидается, регулятор готов понизить размер ключевой ставки на 25−50 базисных пунктов. Также до осени будет еще как минимум два заседания — 16 июня и 28 июля, на которых также ЦБ РФ может принять решения об изменении параметров денежно-кредитной политики, — поясняет Анастасия Игнатенко. — Также по словам президента ОПЕК, следующая встреча картеля состоится 25 мая 2017 года. Сейчас участники нефтяного рынка полностью сосредоточены на действиях ОПЕК+, ведь в последнее время речь идет о пролонгации соглашений до конца 2017 года. По прогнозам экспертов, Россия проявит настойчивость и продолжит сокращать добычу, несмотря на проблемы, которые продление может создать для крупнейших производителей».

Аналитик Игнатенко также обращает внимание на наращивание сланцевого потенциала в США. «Никто не делает вид, что не видят угрозы того, что старания ОПЕК могут быть нивелированы ростом буровых, но пока сомнения остаются сомнениями, — говорит она. — При этом пока растущий тренд от января 2016 года остается устойчивым, а проходит он через зону 51−51,50$ за баррель нефти Brent, техническая картина остается благоприятной для неё. И, последнее, но не по значению, это влияние ФРС США на динамику пары USD/RUB. Как мы знаем, американский ЦБ закладывает еще минимум два повышения в текущем году. Ближайшее повышение может состояться летом, скорее всего, на июньском или июльском заседании, второе же увеличение ставки предположительно случится, или в сентябре, или в декабре. Если предположить, что сработают все негативные сценарии для рубля, тогда возврат пары в район 61−62 рублей исключать нельзя. Покупать доллары США против рубля стоит только тогда, когда сигналы из разряда косвенных перейдут в разряд однозначных».

Есть еще один фактор, обваливающий рубль. «Если мы посмотрим график выплат валютных кредитов крупнейшими госкорпорациями и госбанками, то пик приходится на декабрь месяц — $14 млрд долларов против $5−6 млрд среднемесячных. Подобные крупные погашения чреваты тем, что уже в ноябре компании и кредитные организации будут запасаться валютой, оказывая давление на курс рубля. Если это наложится на падение нефтяных цен, то вполне возможно, что курс рубля вернется в диапазон 65−70 рублей за одну единицу американской валюты», — уточняет вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

«Сейчас сложилось равновесное состояние, все колебания происходят вокруг отметки 51−52 доллара за баррель. И с учетом названных выше факторов, с начала года рубль укрепился с 63 до текущих 56−57 рублей за доллар. Это вступает в противоречие с целями ЦБ РФ и правительства, которым выгоднее слабый рубль, — поясняет заместитель генерального директора Berkshire Advisory Group Александр Артемьев. — По прогнозам российского Минфина рубль осенью ожидается в коридоре 68−70. Понятно, почему ориентиром падения цен на нефть является именно осень — тогда заканчивается соглашение о снижении объемов добычи нефти между ОПЕК и нефтедобывающими странами. Однако осенью ли это произойдет, сказать сложно. Могут вмешаться новые макроэкономические «рыночные» факторы: например, окажется, что темпы роста экономики Китая выше прогнозных, или более высокий рост демонстрируют страны в Европе, а значит спрос на нефть будет расти, и цена на нее также вырастет, либо не будет снижаться так активно».

Идея управляемого ослабления рубля, о которой давно говорит Минэкономразвития, выглядит более чем рациональной, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов. Так как помимо операций кэрри-трейд, о которых много говорят последние месяцы, не стоит игнорировать и такие факторы, как рентабельность экспортеров, импортозамещение и наполнение федерального бюджета. «При таких интересантах, даже при сохранении цены на нефть, ослабление рубля более чем вероятно. Снижение же нефтяных цен до уровня ниже 45$ — особенно, если это произойдет достаточно резко, — может спровоцировать «взрывную девальвацию», — считает Сергей Хестанов.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко с оптимизмом смотрит на шансы отечественной валюты как минимум до итогов очередных заседаний ЦБ и ФРС. «Однако даже в случае дальнейшего сокращения спреда между ставками на внутреннем и внешних рынках, основную угрозу для рубля представляет собой ожидаемое ухудшения платежного баланса во втором квартале 2017 года. Данный фактор, в свою очередь, усилит эффект от покупок валюты Минфином и сокращения объема валютного рефинансирования банков ЦБ, а также лишит рубль поддержки в случае ухудшения геополитической обстановки или ситуации на мировых рынках. В результате ближе к началу осени нельзя исключать закрепления пары доллар/рубль на уровне 60 рублей».

Читайте ранее в этом сюжете: Минэкономразвития РФ: В ближайшие месяцы рубль ослабнет