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Финские компании: Перспективы в России у нас есть

Экономика

Более половины работающих в РФ финских компаний заявляют о росте своего бизнеса за последние полгода

Хельсинки, 25 апреля 2017, 18:00 — REGNUM  Финские компании заявляют об оживлении своего бизнеса в России за последние шесть месяцев. По данным опроса Финско-российской торговой палаты, около 63% респондентов также ожидают роста на российском рынке в течение следующего полугодия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 апреля.

В качестве ключевых проблем своего бизнеса в России финские компании чаще всего называют нестабильность российской экономики, курс рубля и политическую ситуацию. Чуть больше половины опрошенных (52%) считают, что протекционистские меры России оказали влияние на деятельность их предприятий. «Улучшение экономических перспектив России и стабилизация курса рубля проявляются в растущих показателях экспорта и бизнеса, и компании своей активизацией ускоряют рост торговли, — комментирует результаты опроса генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен. — Развитие теперь имеет позитивную тенденцию, но вряд ли удастся быстро достичь тех же темпов роста, что и до 2013 года, когда развитие экономики России стало замедляться».

Отметим, что в опросе приняли участие 300 компаний-членов Финско-российской торговой палаты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, финский экспорт в Россию в январе 2017 года в стоимостном выражении вырос на 48% и составил 231 млн евро. Российские поставки в Финляндию увеличились в 1,7 раза до 1 млрд евро.

Напомним, торговля между двумя странами снижается с 2012 года, однако Россия остается пятым по важности экспортным рынком Финляндии.

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