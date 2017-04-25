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Норвежские запасы нефти в Арктике удвоились

Экономика

Норвегия проводит геологические исследования бывших спорных территорий

Источник: Норвежский нефтяной директорат
Источник: Норвежский нефтяной директорат

Осло, 25 апреля 2017, 17:54 — REGNUM  Неразведанные запасы нефти и газа в Баренцевом море оказались вдвое больше, чем оценивалось ранее. Теперь запасы углеводородов норвежской части Баренцева моря превосходят суммарные запасы шельфа страны в Норвежском и Северном морях. Об этом сегодня, 25 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Норвежском нефтяном директорате.

Ведомство провело картирование северо-восточного участка Баренцева моря — территории, большая часть которой долгое время оставалась предметом спора Норвегии и России. С заключением в 2010 году договора о разграничении морских пространств норвежская сторона смогла приступить к геологическим исследованиям. Был исследован участок в 170 000 квадратных километров между 74 и 77 градусами северной широты восточнее Шпицбергена.

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По результатам исследования специалисты сделали вывод, что на Баренцево море приходится не 50%, как предполагалось ранее, а 65% неразведанных запасов нефти и газа всего норвежского шельфа. По предварительным оценкам, исследованный участок может содержать порядка 1,4 млрд кубометров нефтяного эквивалента, что в 14 раз превышает запасы месторождения «Юхан Карстберг», в 5 раз — проект «Белоснежка».

Таким образом, теперь суммарные запасы норвежской части Баренцева моря составляют 2,8 млрд кубометров нефтяного эквивалента. Примечательно, что запасы ранее исследованной южной части моря равны запасам северной, однако площадь ныне исследованной территории вдвое меньше.

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