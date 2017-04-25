В Архангельской области создают агломерацию городов «Большой Архангельск»

Архангельск, , 17:32 — REGNUM Первое совещание по созданию агломерации, в которую войдут Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и Приморский район, прошло в правительстве Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Открывая совещание, губернатор Игорь Орлов подчеркнул: аргументы за подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве трёх городских округов и района достигли «критической массы». Создание «Большого Архангельска» жизненно необходимо для решения задач совместного развития.

Речь идет об объединении муниципалитетов для реализации совместных проектов и участия в масштабных федеральных программах развития.

«Создание агломерации с условным названием «Большой Архангельск» — это очевидная потребность. Пример тому — необходимость совместного решения вопросов переработки ТБО, принятия единых стандартов по оказанию социальных, транспортных услуг, обустройству дачных посёлков, мест отдыха», — сказал Игорь Орлов.По словам главы Северодвинска Михаила Гмырина, работа будет идти в русле стратегического развития региона.

Глава Архангельска Игорь Годзиш предложил всем сторонам внести базовые предложения в проект соглашения о межмуниципальном сотрудничестве, а также привлечь общественность к дискуссии по вопросам создания агломерации.

Глава Приморского района Валентина Рудкина привела примеры «фактической агломерации» Архангельска и Приморского района и подчеркнула, что официальное объединение открывает возможности для реализации масштабных арктических проектов.

По словам Игоря Орлова, область станет первопроходцем в создании подобного объединения муниципалитетов.

«Наша уникальная арктическая территория имеет не только свои особенности, но и свои задачи, — подчеркнул губернатор. — Примером успешного подобного взаимодействия может служить созданное в Архангельской области объединение арктических муниципалитетов, а также пятистороннее соглашение по развитию Соловецкого архипелага».

На совещании было принято решение проработать проект соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и вынести его на экспертное и общественное обсуждение. Отправной точкой создания агломерации станет подписание соглашения всеми сторонами.