В тамбовских многоэтажках больше не будет жарко

Тамбов, , 17:40 — REGNUM 26 апреля в Тамбове завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано 24 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Отключение тепла пройдет в несколько этапов. В образовательные учреждения тепло перестанет подаваться после того, как руководители подадут соответствующие заявки.

«26 апреля пройдет заседание комиссии при администрации города Тамбова по организации работы по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2016/2017 года и контролю за его прохождением», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон 2016−2017 годов начался в Тамбове 10 октября. Несмотря на то, что другие города ЦФО включили отопление еще в конце сентября, тамбовские власти не спешили, видимо, желая закончить подготовку.

Хотя городские власти предупреждали о трудном вхождении в отопительный сезон, изначально планировалось подключить все дома к отоплению на позднее 21 октября. Удалось это сделать только к 25 октября.

При этом, по данным на лето 2016 года, более 54% теплосетей Тамбова нуждалось в замене. В абсолютных числах — заменить нужно было почти 232 км из 429 км. На это требовалось не менее 2,8 млн рублей, однако в 2016 году предприятие выделило только 100 млн рублей.

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