Аэропорт «Брянск» получит 324 млн — власти обещают контролировать траты

Брянск, , 16:57 — REGNUM Международный аэропорт «Брянск» получит дополнительно 324 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в первую очередь, эти деньги пойдут на выплату долгов. За расходованием средств должен быть особый контроль, заявил губернатор Александр Богомаз.

«Вы должны проконтролировать, чтобы в первую очередь была погашена кредиторская задолженность, нужно заплатить долги и забыть о них, начать работу предприятия с чистого листа», — цитирует пресс-служба поручение главы региона заместителю Михаилу Кобозеву.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что с 7 мая из Брянска начнут выполняться рейсы в Санкт-Петербург. Билеты будут стоить от двух тысяч рублей.

ИА REGNUM напоминает, что 18 января 2017 года в Брянске был задержан генеральный директор аэропорта Илья Рохвадзе. Он подозревается в мошенничестве в крупном размере. Следствие считает, что сотрудники аэропорта составляли фиктивные трудовые договоры, а после подписывали акты о приемке работ, которые на самом деле выполнены не были. На эти работы деньги выделялись деньги из Фонда имущества Брянской области. Деньги присваивались работниками аэропорта.

Сейчас бывший генеральный директор находится под стражей. Под арестом он будут минимум до 17 мая. Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен руководитель брянского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Александр Сай.

Также в марте 2017 года региональные власти сообщили, что намерены разобраться с долгами аэропорта, который принадлежит правительству. Было заявлено, что стороны пытаются договориться о реструктуризации долгов. Кроме того, чиновники планируют оценить состояние взлетно-посадочной полосы аэропорта и составить смету текущего ремонта.

Еще в 2015 году различные компании пытались добиться признания аэропорта банкротом. В Арбитражном суде это пытались сделать «Ростелеком», ООО «Стройдело», «Брянсккоммунэнерго».

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