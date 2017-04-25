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Ярославская облдума увеличила расходы на «социалку» в 2017 году

Экономика

В Некрасовском районе приобретут помещение офиса врача общей практики, а в Переславле построят инфекционное отделение ЦРБ

Деньги
Иллюстрация: Pixabay.com
Деньги

Ярославль, 25 апреля 2017, 16:55 — REGNUM  Депутаты Ярославской областной думы поддержали поправки в бюджет на 2017 год, инициированные врио губернатора Дмитрием Мироновым. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Доходная и расходная части увеличиваются на 1,9 млрд рублей каждая.

В частности, будут увеличены расходы на отдельные государственные программы. Речь идет об ассигнованиях на приобретение помещения офиса врача общей практики в Некрасовском районе и на строительство инфекционного отделения Переславской районной больницы. Кроме того, вырастет объем финансирования на обеспечение доступа к качественным коммунальным и транспортным услугам.

В доходной части депутаты одобрили рост на 1,9 млрд рублей до 57,35 млрд рублей. Ранее ИА REGNUM сообщал, что увеличение будет обеспечено за счет налога на прибыль. Зампред правительства Ярославской области Илья Баланин выразил надежду на сохранение положительной динамики по исполнению доходной части бюджета.

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