Птичий грипп в Ростовской области вновь поразил производителя индейки

Ростов-на-Дону, , 16:51 — REGNUM

В Ростовской области вновь зафиксирована вспышка птичьего гриппа. На этот раз вирус поразил уже пострадавшего от заболевания крупнейшего производителя индейки. Птицы пала неподалеку от хутора Маркин, где на прошлой неделе был зарегистрирован очаг заболевания. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия 25 апреля.

Так, индейка пала в пятикилометровой угрожаемой зоне — в Октябрьском районе на участке подращивания ООО «Евродон-Юг». С распространением вируса борются специалисты госветслужбы Ростовской области.

Напомним, в середине апреля очаг был зафиксирован в Октябрьском районе — на территории двух птичников ООО «Птицефабрика Маркинская». Специалисты подтвердили, что птица пала от вируса гриппа А. В тот же день были предприняты меры по недопущению распространения заболевания, территория птицефабрики была закрыта, проведена вынужденная вакцинация птиц.

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Ветеринары Ростовской области объявили птичьему гриппу бой

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года вирус птичьего гриппа был обнаружен на территории компании «Евродон» в Октябрьском и Красносулинском районах. В феврале 2017 года ветеринары объявили о вакцинации пернатых на всей территории региона, чтобы избежать эпидемии.

Ранее ситуация по гриппу птиц на Дону оставалась благополучной в течение восьми лет — с 2008 года.

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