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20 мурманских муниципалитетов разделят 97 млн на ремонт инженерных сетей

Экономика

К 1 мая желающие получить финансирование должны подать соответствующие заявки

Мурманск, 25 апреля 2017, 16:50 — REGNUM  

23 муниципальных образования в Мурманской области получили право на получение субсидии на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства в 2017 году. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно по итогам очередного совещания в региональном правительстве. Как отметил в своём выступлении министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Гноевский, финансированию подлежат работы на тепловых сетях и сетях водо‑ и электроснабжения.

«Право на получение субсидии уже получили 23 муниципальных образования, — сообщил министр. — Комиссия Минэнерго работает оперативно, чтобы уже в мае муниципалитеты могли провести первые торги, не дожидаясь окончания отопительного сезона».

По поручению губернатора окончательный список получателей средств от правительства должен быть оформлен к 1 мая.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, мурманские власти потратят на ремонт инженерных сетей и объектов ЖКХ муниципальных образований области в 2017 году 97 миллионов. Как и в прошлом году, приоритет будет отдаваться работам, направленным на повышение надёжности функционирования систем теплоснабжения — ремонт магистральных сетей теплоснабжения, тепловых источников, магистральных трубопроводов водоснабжения, устройство резервного электроснабжения на объектах жизнеобеспечения.

Добавим, по данным властей, с 2013 по 2016 годы на капремонт инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Мурманской области из областного бюджета было направлено свыше 600 млн рублей

Читайте ранее в этом сюжете: 97 млн потратят мурманские власти на ремонт инженерных сетей в 2017 году

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