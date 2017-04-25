20 мурманских муниципалитетов разделят 97 млн на ремонт инженерных сетей

Мурманск, , 16:50 — REGNUM

23 муниципальных образования в Мурманской области получили право на получение субсидии на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства в 2017 году. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно по итогам очередного совещания в региональном правительстве. Как отметил в своём выступлении министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Гноевский, финансированию подлежат работы на тепловых сетях и сетях водо‑ и электроснабжения.

«Право на получение субсидии уже получили 23 муниципальных образования, — сообщил министр. — Комиссия Минэнерго работает оперативно, чтобы уже в мае муниципалитеты могли провести первые торги, не дожидаясь окончания отопительного сезона».

По поручению губернатора окончательный список получателей средств от правительства должен быть оформлен к 1 мая.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, мурманские власти потратят на ремонт инженерных сетей и объектов ЖКХ муниципальных образований области в 2017 году 97 миллионов. Как и в прошлом году, приоритет будет отдаваться работам, направленным на повышение надёжности функционирования систем теплоснабжения — ремонт магистральных сетей теплоснабжения, тепловых источников, магистральных трубопроводов водоснабжения, устройство резервного электроснабжения на объектах жизнеобеспечения.

Добавим, по данным властей, с 2013 по 2016 годы на капремонт инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Мурманской области из областного бюджета было направлено свыше 600 млн рублей

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