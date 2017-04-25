Нижегородская Dolce Vita

Нижний Новгород, , 16:21 — REGNUM Производство сахара в Нижегородской области необходимо увеличить 100 тыс. тонн в год. Об этом заявил губернатор и Валерий Шанцев, отметив, что это позволит региону полностью обеспечивать свои потребности в сахаре с учетом нужд пищевой промышленности и населения.

При этом он отметил, что поддержка, которую правительство оказывает Сергачскому сахарному заводу, вызвана не столько

«Когда мы помогали возродить Сергачский сахарный завод, главным для нас было не столько производство сахара, сколько судьбы почти 700 человек, связанных с заводом, — это и его сотрудники, и фермеры, занятые в производстве сахарной свеклы. С ростом производства сахара на заводе надо позаботиться об увеличении доходов его сотрудников, чтобы люди имели возможность кормить свои семьи, растить детей, реализовывать себя в профессии».

По данным нижегородского Минсельхоза, после прихода нового инвестора — ООО «Агрофирма «Весна» — впервые в истории Сергачского сахарного завода работники не отправлены в сезонные административные отпуска, а заняты на реконструкции предприятия.

По словам гендиректора ООО «Агрофирма «Весна» Андрея Белянкина, программа модернизации Сергачского сахарного завода рассчитана на период до 2019 года и будет осуществляться поэтапно: «В 2016 году мы запустили производство сахара на заводе, провели текущий ремонт. Суммарно в реконструкцию завода за весь период модернизации планируется вложить примерно 10 млрд рублей. В 2017 году мы должны переработать порядка 300−400 тысяч тонн сырья, а к 2019 году в планах дойти до миллиона тонн сахарной свеклы».

По словам Шанцева, реконструкция Сергачского сахарного завода — это только первые шаги в развитии свеклосахарного производства в Нижегородской области. В дальнейшем необходимо организовать полную технологическую цепочку производства сахара в регионе, в том числе, и фасовку сахарного песка в розничную упаковку.

«Пока опять весь сахар фасуется опять не у нас, а значит, и логистика его не в пользу региона. Если бы он фасовался у нас, и цена была бы меньше, и в основном, продавался бы он в Нижегородской области. Над этой проблемой сейчас надо работать», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года Сергачский сахарный завод оказался на грани закрытия. Из-за многомиллионных долгов перед энергопоставщиками (ПАО «ТНС Энерго») на предприятии была отключена подача газа. Производство остановилось, работу могли потерять более 700 человек. Собственник завода — холдинг «АкБарс» — заявил о намерении продать предприятие.

Губернатор потребовал не допустить закрытия Сергачского сахарного завода. После переговоров с рядом инвесторов на предприятие пришел новый собственник — ООО «Агрофирма «Весна», который взял на себя обязательства по погашению долгов перед сотрудниками завода, поставщиками сырья и по проведению реконструкции производства.

Примечательно, что и «ТНС Энерго» и «Агрофирма «Весна» контролируются бизнесменом Дмитрием Аржановым, совладельцем сельскохозяйственного холдинга АФГ «Националь». Кроме того, «Агрофирма «Весна» была создана весной 2016 года, непосредственно перед тем, как заявиться в качестве возможного инвестора для Сергачского сахарного завода.

Осенью 2016 года областное правительство попыталось провести через областной парламент проект поправок в региональный бюджет, в соответствии с которыми предполагалось выделение дополнительных средств на развитие сахарного производства в Нижегородской области. При этом большая часть этих средств предназначалась именно для Сергачского сахарного завода.

После длительных споров большинство депутатов нижегородского Заксобрания поддержали выделение 125 млн рублей на поддержку свеклосахарного производства.

Тем не менее, в декабре 2016 года ФАС потребовала от правительства Нижегородской области отменить постановление о выделении средств производителям сахара. В ФАС сочли, что это постановление нарушает требования российского законодательства о защите конкуренции.

Правительство отказалось это делать и в феврале 2017 года ФАС возбудила дело по признакам нарушения ч. 1 ст.15 закона «О защите конкуренции» за неисполнение предписания об отмене постановления о поддержке сахарного производства.

В правительстве заявили, что готовы отстаивать свою позицию в суде, в очередной раз упомянув, что речь идет о том, чтобы сохранить почти 700 рабочих мест для сотрудников завода и аграриев, занимающихся выращиванием сахарной свеклы.