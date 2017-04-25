Генпрокурор Чайка назвал сумму ущерба экономике РФ от коррупции за 2016 год

Москва, , 16:29 — REGNUM Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка заявил, что в 2016 году экономика России понесла ущерб от коррупции на сумму в 78 млрд рублей. Об этом сказано в докладе генерального прокурора о законности и правопорядке.

В докладе Чайки сказано, что в 2016 году правоохранительные органы зарегистрировали 32 924 преступления коррупционной направленности. Это на 1,4% больше, чем в 2015 году.

Сумма причиненного коррупционерами ущерба российской экономики составила более 78 млрд рублей.

Генпрокурор отметил, что наблюдавшаяся последние годы тенденция к уменьшению зарегистрированных коррупционных преступлений «не отражала реального масштаба совершаемых деяний с учетом их высокой латентности».

Констатировано, что в 2015—2016 годах эта тенденция сменилось ростом числа коррупционных преступлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладе Чайки сказано, что из бюджетных средств, выделенных Министерству обороны России в 2016 году, были похищены 1,6 млрд рублей. Средства были похищены при участии фирм-посредников.

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