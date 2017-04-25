Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты

Москва, , 16:01 — REGNUM Первый тур президентских выборов во Франции вывел во второй тур двух кандидатов: центриста, экс-министра экономики, лидера движения «На марше» Эммануэля Макрона (23,75% голосов) и лидера правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (21,53% голосов). Расклад 50/50 растревожил умы, изменил прогнозы. Если настроенная на отмену санкций против России Ле Пен политэкономически ясна, то Макрон вызывает опасения у некоторых российских финансистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Далеко не факт, что тот же лидирующий в президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон будет положительно настроен по отношению к нашей стране. Скорее, более вероятен вариант, по которому он будет придерживаться прежнего курса, а возможно и будет выступать с трибун с призывом ужесточить действующие санкции. При таком раскладе у российского рубля практически не остается поддержки для дальнейшего укрепления», — считает коммерческий директор инвестиционной компании ООО «Шумаков и Партнёры» Георгий Ганц.

«В понедельник 24 апреля рубль укрепился к доллару США на 1,08% и закрылся на уровне 55,84, несмотря на снижающиеся котировки нефти марки Brent, и достигнув таким образом минимумов с лета 2015 года. Такой рост происходил на фоне окончания первого тура выборов во Франции, где вперед выходит проевропейский Эммануэль Макрон, пояснил Георгий Ганц корреспонденту ИА REGNUM. — Рынки по всему миру позитивно отреагировали на эту новость, вследствие чего выросли практически все мировые фондовые индексы, а вместе с ними и рубль, который можно отнести к рискованным активам. Однако эйфория вокруг президентских выборов во Франции может легко улетучиться, как и появилась, а к экономической ситуации с Россией никакого отношения не имеет».

На текущий курс российской валюты оказывают влияние несколько факторов, отмечает эксперт. Во-первых, это налоговые выплаты, которые поддерживают высокий рублевый спрос со стороны экспортеров. Во-вторых, высокий интерес к рублевым инструментам со стороны керри-трейдеров (торговцев валютой, зарабатывающих на разнице процентных ставок — прим. ИА REGNUM ), в-третьих, относительно высокие цены на энергоносители и, наконец, это положительные ожидания, связанные со смягчением или даже частичным снятием санкций.

«Для начала надо сказать о ситуации на рынке энергоносителей. Цена нефти марки Brent сейчас очень сильно колеблется, связано это в первую очередь с тем, что инвесторы находятся в ожидании очередного соглашения ОПЕК по продлению заморозки добычи еще на полгода. Многие ожидают, что эта мера поможет сохранить цены на нефть выше $50 за баррель, однако вряд ли дальнейшая заморозка добычи нефти поможет удержать цены», — полагает Георгий Ганц.

Финансовый эксперт называет несколько причин, среди которых и предложение, превышающее спрос, и новые вышки «сланцевиков». Главное, при более низких ценах на нефть, российский бюджет начнет испытывать проблемы, что несомненно отразится на курсе рубля.

«За последние полтора года рублевые активы стали самым популярным инструментом для игры в керри-трейд, но надо отметить, что их привлекательность уже на исходе. Доходность облигаций федерального займа (ОФЗ), хотя и продолжает оставаться привлекательной, снижается. Тут сыграли свою роль и снижение ключевой ставки, и снижение общего геополитического объёма и риска, и нормализация экономики страны, и повышение его кредитного рейтинга. Сегодня российские 10-летние бумаги торгуются с доходностью к погашению 7,76%, в то время как в мире есть инструменты с более привлекательной доходностью при сопоставимых рисках. К примеру, в Бразилии, чей ВВП и население сопоставимо с Россией, 10-летние госбумаги сейчас торгуются с доходностью 10,15%. Можно не сомневаться, что по мере понижения ключевой ставки керри-трейдеры станут постепенно перекладываться из российских бумаг в бразильские, и это будет оказывать давление на курс рубля», — считает эксперт.

«Но надо учитывать и тот факт, что в ОФЗ сейчас сконцентрировано огромное количество керри-трейдеров, и они не хотят получать убытки. Поэтому есть высокая вероятность того, что они попытаются в ближайшее время продавить курс рубля, для того, чтобы позже выйти по более привлекательной для себя цене. Так что есть вероятность того, что в краткосрочной перспективе курс рубля может и дальше укрепляться. Однако по мере того, как интерес керри-трейдеров к российским бумагам уменьшится, и они начнут выходить из них, то и цена рубля начнёт сползать вниз. Скорее всего, уход керри-трейдеров начнётся уже этим летом, приблизительно в это же время и начнется падение рубля, и уже к осени курс доллар/рубль перейдет отметку 60», — считает Георгий Ганц.

Но еще один фактор, который уже заложен в текущие курсы — это позитивные ожидания касательно смягчения санкций по отношению к России, поясняет эксперт. Если Эммануэль Макрон, в случае его избрания президентом Франции, пойдет по пути дальнейшей «холодной экономической войны» с Россией, то это может стать одним из факторов падения рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ на 25 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 16 копеек до 56,07 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,84 рубля, что выше предыдущего дня на 53 копейки.

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