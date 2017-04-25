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Набережная Ростова-на-Дону зацветёт в 2017 году за 4 млн рублей

Экономика

Деньги выделены из муниципальной казны

Рассвет на реке Дон
© ИА REGNUM
Рассвет на реке Дон

Ростов-на-Дону, 25 апреля 2017, 15:45 — REGNUM  Набережная реки Дон в южной столице в 2017 году в буквальном смысле зацветёт и запахнет. Цветы и кустарники будут высажены почти за 2,3 млн рублей, а вот содержание парковой зоны только в мае обойдется муниципальной казне в 1,5 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Электронный аукцион объявило управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону. Как следует из технической документации, к высадке растений подготовят почву на территории парковой зоны Набережной от Богатяновского спуска до Халтуринского. Стоимость подготовки и самого процесса высадки потянет 2,3 млн рублей.

Сюда входит штыковка почвы, планировка участка вручную, посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы летников горшечных. Зацвести должны катарантус, цинерария, колеус, алиссум, антиринум, бегония, сальвия, тагетес. А перед Днём города эти цветы будут обновлены.

Содержание же объекта озеленения только лишь в мае 2017 года составит 1,537 млн рублей. В эту сумму входят услуги дворников: уборка и мойка урн, территорию нужно будет регулярно подметать, очищать от случайного мусора, а также поливать, стричь зеленые насаждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года депутаты муниципального парламента внесли поправки в главный финансовый документ города-миллионника на 2017 год. Доход бюджета составит 32 млрд 670,1 млн рублей, расходы — 35 млрд 995,1 млн рублей. Дефицит при этом увеличился по сравнению с предыдущей редакцией почти на 1 млрд рублей и составляет 3 млрд 325 млн рублей.

Структура расходов сохранит социальную направленность. В частности, наибольшие суммы рассчитаны на образование, национальную экономику и социальную политику.

Читайте ранее в этом сюжете: Корректировка бюджета-2017 Ростова-на-Дону: дефицит вырос на 1 млрд рублей

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