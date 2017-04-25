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На третий этап реконструкции Токтогульской ГЭС уйдет около 10 млрд рублей

Экономика

18% этой суммы предполагается потратить на «непредвиденные расходы»

Бишкек, 25 апреля 2017, 15:34 — REGNUM  Реконструкция Токтогульской ГЭС обойдется в общей сложности в $487 млн (27,31 млрд рублей) и позволит продлить срок ее эксплуатации еще на 20 — 30 лет. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил статс-секретарь Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Айбек Асанов.

По словам чиновника, затраты на первые две фазы проекта составили соответственно около $55 млн (3,08 млрд рублей) и $250 млн (14,02 млрд рублей), а на третью, пока еще только предстоящую — $175 млн (9,81 млрд рублей).

Отвечая на вопрос депутатов о том, как повлияет реализация очередного этапа ремонтных работ на Токтогульской гидроэлектростанции на тарифы на электроэнергию, глава энергопромышленного ведомства Дуйшенбек Зилалиевотметил, что хоть это и скажется на себестоимости электричества, но все же не приведет к повышению расценок на энергоснабжение населения и предприятий в ближайшее время.

Также председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии рассказал парламентариям о том, на что именно будут потрачены выделяемые на третью фазу реконструкции Токтогульской ГЭС денежные средства.

$97,2 млн (5,45 млрд рублей) будут направлены на ремонт двух гидроагрегатов, $7,5 млн (420,6 млн рублей) — на ремонт гидротехнических сооружений, $3,8 млн (213,1 млн рублей) на выплаты консультантам проекта, $1,7 млн (95,3 млн рублей) — на мониторинг плотин, $200 тыс. (11,2 млн рублей) — на консультации трех специалистов, $100 тыс. (5,6 млн рублей) — на аудит и еще $31,5 млн (1,76 млрд рублей) — на непредвиденные расходы.

ИА REGNUM напоминает, что Токтогульская ГЭС является крупнейшим энергогенерирующим объектом Киргизии. Она вырабатывает до 70% производимого в этой среднеазиатской стране электричества.

Отметим, что на реализацию проекта по реконструкции Токтогульской гидроэлектростанции Азиатский банк развития выделяет грант в размере $50 млн (2,8 млрд рублей) и кредит в $60 млн (3,36 млрд рублей) — сроком на 40 лет со ставкой в 1,5% и 8-летним льготным периодом, Евразийский банк развития предоставляет $40 млн (2,24 млрд рублей) — на 20 лет под 1% годовых и 8-летним льготным периодом, доля Киргизии составляет $25 млн (1,4 млрд рублей) — в виде освобождения от налогов и пошлин.

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