Заход жуликов на порт «Южный». Украинский эксперимент продолжается

Киев, , 05:05 — REGNUM Крупный советский порт «Южный» Одесской области был градообразующим предприятием, местом перевалки продукции металлургии, тяжелой промышленности, химической и нефтяной отраслей. О нынешнем состоянии и злоключениях порта рассказывает статья Восточно-европейской редакции ИА REGNUM.

Несмотря на серьезное снижение грузопотока в современной Украине, «Южный» все еще остается крупной перевалочной базой для указанных типов грузов. Но будущее его становится все более и более туманным. И связано это с тем, что Порт «Южный» — одна из ключевых точек экспорта украинского зерна. В 2016 году через него прошло 9,2 млн тонн этого груза.

Современные планы развития порта укладываются в логику, основание которой было заложено знаменитой фразой экс-посла США на Украине Джеффри Пайета о том, что Украина должна вскоре стать «аграрной сверхдержавой». Движение в сторону такой сверхдержавности означает сворачивание тяжелой промышленности и связанного с ней грузооборота. Но раз команда от «самого хозяина» получена, ее требуется выполнять. Хотя и с определенным украинским акцентом, о чем свидетельствует недавняя история с работами по дноуглублению порта «Южный».

Сменившие друг друга подряд две компании обладали всеми признаками фальшивок, организованных с целью увода средств. История эта вряд ли всплыла наружу, не будь порт стратегической точкой под особым контролем «Большого Заокеанского Босса». Неудачный заход «эффективных» украинских менеджеров на эту лакомую цель отодвигает вопрос реконструкции порта в неопределенные дали. Зачем что-то делать, если там не дают поживиться?

Подробности читайте в статье: Некогда главный порт Украины «Южный»: у семи нянек дитя без глазу

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