Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы

Москва, , 15:14 — REGNUM Законопроект о транзитных перевозках через РФ внес в Госдуму первый зампред комитета нижней палаты парламента по транспорту Борис Ефимов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля. Речь идет о перевозке грузов по транспортным коридорам всеми видами транспорта, включая водный и железнодорожный.

Предлагаемые меры позволят максимально использовать потенциал российской транспортной системы для транзита грузов, повысить ее конкурентоспособность, активизировать транспортную деятельность российских компаний на международных транспортных коридорах по направлениям Европа-Азия и Север-Юг, в том числе по Транссибу и трассам Северного морского пути, «за счет чего дополнительно привлечь около 2 млн контейнеров с доходами порядка 150−160 млрд рублей и соответствующими поступлениями в бюджеты всех уровней», отмечает автор инициативы.

Цена вопроса

Политику в сфере транзита будет определять правительственная комиссия. Кроме того, предусмотрено создание Администрации перевозок транзитных грузоперевозок. Администрация будет располагаться в Москве, с представительствами в начальных и конечных пунктах транзитных транспортных коридоров. Штатная численность планируется в количестве 30 единиц с фондом оплаты труда в размере 28,8 млн рублей, исходя из уровня среднемесячной заработной платы работников этого учреждения в размере 80 тыс. рублей. Общие расходы на фонд оплаты труда, налоги и платежи, приобретение основных средств и текущее содержание учреждения оценивается в сумме порядка 53 млн рублей в год.

Дополнительный сбор

При перемещении транзитных грузов (товаров) взимаются сборы за осуществление мониторинга транзитных перевозок, соразмерные с административными расходами, связанными с осуществлением мониторинга транзитной перевозки, говорится в законопроекте. Его ставку определит правительство РФ. «При использования дорожной инфраструктуры взимается плата за проезд автомобилей с транзитными грузами (товарами) по платным участкам автомобильных дорог и плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения при движении транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, перевозящих тяжеловесные грузы, а также расходов, связанных с оформлением специальных разрешений на движение транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и крупногабаритные грузы», отмечается в документе.

Основные положения

Перевозка транзитных грузов (товаров) осуществляется на основании договора на организацию перевозки транзитных грузов (товаров) по транзитным транспортным коридорам всеми видами транспорта с использованием их инфраструктуры с учетом ограничений и требований настоящего федерального закона, иных федеральных законов и законодательства о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, следует из законопроекта. Транзитные грузы перевозятся по транспортным (перевозочным) и коммерческим документам, составленным на бумажном носителе или в виде электронных документов.

Сведения о сроке перевозки транзитных грузов (товаров) также включаются в паспорт транзитного транспортного коридора. При этом срок перевозки транзитных грузов (товаров) по каждому транзитному транспортному коридору в зависимости от вида транспортного средства и расстояния перевозки устанавливается уполномоченным органом по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, с учетом порядка определения срока доставки грузов, предусмотренного транспортными уставами и кодексами, а также с учетом требований режима труда и отдыха водителя транспортного средства в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Тарифы на транзит

Тарифное регулирование перевозок транзитных грузов (товаров) осуществляется государством. Тарифная политика и размер платежей за перевозки транзитных грузов (товаров) железнодорожным транспортом в прямом международном сообщении определяется в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Размер платы за перевозку транзитных грузов (товаров) автомобильным, морским и внутренним водным транспортом по транзитному транспортному коридору устанавливается в договорах перевозки с оператором транзитной перевозки. «Предельные провозные платежи по транзитному транспортному коридору должны включать в себя сумму всех платежей за услуги по перевозке транзитных грузов (товаров) и выполнению работ (услуг), связанных с перевозками транзитных грузов (товаров)», — следует из документа. Стоимость услуг операторов транзитных перевозок определяется ими самостоятельно сроком не менее чем на один год.

Цены операторов транзита

Расчеты оператора транзитной перевозки с грузовладельцем (грузоотправителем), перевозчиками и организациями за выполнение работ (услуг), связанных с обеспечением перевозок транзитных грузов (товаров), осуществляются на основании договоров. «Оператор транзитной перевозки не вправе превысить уровень предельных провозных платежей при заключении договора с грузовладельцем (грузоотправителем) на организацию перевозки транзитных грузов (товаров)», — отмечается в законопроекте.

Коридоры

Транзитные транспортные коридоры создаются для оптимизации использования транспортной системы Российской Федерации для перевозок транзитных грузов (товаров) в международном сообщении на направлении их наибольшей концентрации. «В отношении перевозок отдельных видов транзитных грузов (товаров) по предложению комиссии правительством РФ может быть принято решение об осуществлении указанных перевозок через территорию Российской Федерации исключительно по определенному транзитному транспортному коридору», — отмечается в документе. Все транзитные коридоры попадают в специальный реестр.

Штрафы

Законопроект предполагает также введение санкций для нарушителей новых правил. Например, превышение перевозчиком установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти сроков перевозки транзитных грузов (товаров), влечет наложение административного штрафа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 10 тыс. рублей за каждый день за один вагон, контейнер.

Нарушение порядка первоочередного движения судов, перевозящих транзитные грузы, при заходе в морской порт, выходе из морского порта для погрузки или выгрузки транзитных грузов (товаров), влечет штраф на должностных лиц в размере 10 тыс. рублей; на юридических лиц — 20 тыс. рублей за каждый час за одно судно.

Превышение установленных сроков выполнения погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами (товарами), влечет штраф на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 10 тыс. рублей за каждый час за один контейнер.