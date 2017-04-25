В Перми увеличены расходы на развитие дорожной инфраструктуры

Пермь, , 15:09 — REGNUM В Перми депутатский корпус внес поправки в местный бюджет. В частности, корректировки внесены в расходную и доходную части бюджета на 2017 год в связи с изменением показателей социально-экономического развития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

Расходная и доходная части бюджета в 2017 году увеличиваются на 594 млн рублей. Это связано с выделением средств федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и дополнительным выделением средств из дорожного фонда Пермского края. С учетом софинансирования местного бюджета объем расходов дорожного фонда увеличится на 612 млн рублей и составит 464 млн рублей в 2017 году.

В 2017 году увеличатся расходы районных администраций на приведение в нормативное состояние тротуаров на общую сумму 30 млн рублей.

В рамках проекта в 2017 году за счет ассигнований из федерального бюджета в сумме 500 млн рублей отремонтируют автомобильные дороги на 18 объектах, общая площадь ремонта составит более 403 тыс. кв. метров. Помимо замены покрытия проезжей части на отдельных участках дорог восстановят наружное освещение, дорожную разметку, ограждения, установят гранитные бортовые камни на дорожных развязках «Гознак», «Сосновый бор».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми, на благоустройство дворов из бюджетов сразу трех уровней выделено 235 млн рублей, еще 160 млн направлено на благоустройство набережной от насосной станции до Коммунального моста.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в краевом центре благоустроят 173 дворовые территории (313 многоквартирных домов). Дворы отобраны по заявкам горожан. Жителям домов, попавших в программу на 2017 год, совместно с членами общественных комиссии предстоит обсудить и утвердить дизайн-проекты, а в июне уже приступить к их реализации.

В мэрии отметили, что собственники, не успевшие подать заявку в этом году, или чьи дворы не войдут в список на 2017 год, смогут принять участие в программе в следующие годы. Федеральный проект рассчитан на пять лет — до 2022 года.