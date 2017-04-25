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В Подмосковье появится карта зон подтопления

Экономика

В течение двух лет будут обследованы все возможные зоны подтопления в регионе

Красногорск, 25 апреля 2017, 14:57 — REGNUM  В Московской области специалисты в течение 2017−2018 годов проведут обследование всех возможных зон затопления и подтопления региона на случай сильных паводков, сообщили в Минэкологии: региона.

Будет изучено около 319 км водных объектов, начиная с Волги, Москвы-реки и Оки, и заканчивая малыми реками: Клязьмой, Сестрой, Воблей, Учей, Десной, Нарой, Пехоркой и другими.

В результате появится карта возможных зон подтопления в 37 муниципальных образованиях области.

По данным МЧС, паводкоопасный период в Подмосковье должен пройти без резких перепадов вод. Существует вероятность затопления отдельных территорий Луховицкого, городского округа Озеры, Ступинского, Серпуховского, Коломенского и Каширского районов.

В целом, отмечают специалисты Росгидромета, на большинстве подмосковных рек идет снижение уровня воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году для борьбы с паводком готово около 8 тысяч единиц спецтехники, 347 плавсредств, 15 летательных аппаратов. Кроме того, организовано 48 пунктов временного размещения на 17 тысяч человек на случай, если потребуется эвакуация людей.

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