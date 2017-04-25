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На Украине заметно подскочил «индекс борща»

Экономика

В наибольшей степени подорожала капуста — цены на нее выросли на 57,6%

Борщ
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Борщ

Киев, 25 апреля 2017, 14:57 — REGNUM  С начала апреля на Украине значительно выросли в цене основные продукты. Теперь кастрюля постного борща обойдется жителям страны примерно на 30% дороже, об этом сообщает пресс-служба Украинской аграрной конфедерации (УАК).

В наибольшей степени подорожала капуста — цены на нее выросли на 57,6%. Цены на морковь увеличились на 43,1%, на лук — на 36,1%, свекла подорожала на 23, 8%, а картофель — на 7,8%. В среднем овощной борщевой набор подорожал на 31,5%.

Эксперты УАК отмечают, что причиной для роста цен на рынке плодоовощной продукции стало сочетание негативных факторов. На фоне сокращения запасов, характерных для весеннего сезона, наблюдается плохая погода. Это усложнило логистику и привело к тому, что в поставках овощей на рынки стали наблюдаться перебои.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году экономическая эффективность выращивания сельхозпродуктов на Украине сократилась на 8,3%. Рентабельность растениеводства в целом снизилась на 6,3% — до 44,3%. Экономическая эффективность животноводства также сократилась — на 14,4% до 7,7%.

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