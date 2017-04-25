Москва, , 14:45 — REGNUM Активность на рынке нефти сегодня, 25 апреля, днем незначительная. Вполне возможно, что участники торгов ждут вечернего отчета Американского института нефти по запасам сырья и нефтепродуктов за прошлую неделю. Ажиотаж в рубле временно иссяк, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«В прошлый раз внимание игроков зацепилось за расхождение прогнозов и реальных данных по запасам бензина. В готовящемся к выходу релизе рынок будет внимательно оценивать данный показатель. 26 апреля вечером выйдет отчет по запасам от Минэнерго США, и тогда рынок получит на руки весь спектр свежей статистики», — сказала Бодрова.

По ее мнению, «пока инвесторы не слишком активно оценивают новости от Reuters, которые указывают на рост экспортных поставок нефти Россией в Европу. Это в общих чертах не противоречит соглашению с ОПЕК, но привлекает к себе внимание абсолютно точно. К слову, продажи идут с демпинговой составляющей».

«Поклонники рубля плавно перемещают внимание с сектора нефти на ЦБ РФ. В предстоящую пятницу мегарегулятор снизит ключевую ставку, и это негативный фактор для российской валюты. При этом для инвесторов не имеет особенного значения величина понижения, а важен сам факт и подтверждение тренда. Все это означает, что фаза чрезмерного укрепления российской валюты подошла к концу», — полагает эксперт.

Напомним, доллар США днем 25 апреля торгуется на Московской бирже по 56,00 рубля, понимаясь на 0,3%. Евро оценивается в 60,93 рубля (+0,3%).

Центробанк РФ понизил официальные курсы валют на завтра, 26 апреля. Доллар США зафиксирован на уровне 55,84 рубля (минус 23 копейки), евро — на уровне 60,79 рубля (минус 5 копеек). Баррель Brent торгуется по $51,74 (+0,2%).