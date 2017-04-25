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65% жителей России не увиливают от уплаты налогов: опрос

Экономика

Опрос «Левада-центра»

Москва, 25 апреля 2017, 14:37 — REGNUM  Каждый второй житель России (53%) уверен, что граждане выполняют свои обязанности перед государством. Каждый четвертый (22%) — государство выполняет свои обязанности перед гражданами. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

12% опрошенных считают, что граждане не выполняют свои обязанности перед государством. По мнению 37% государство не выполняет свои обязанности перед гражданами РФ.

65% жителей России не согласны с мнением, что вовсе не обязательно платить налоги государству в полном объеме, и если есть возможность, предпочитают уклониться от уплаты налогов. 26% респондентов напротив, если представится, воспользуются возможностью не платить налоги.

Опрос проведен 31 марта — 3 апреля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФНС, в 2016 году в бюджет России поступило 14,5 трлн рублей налогов. Это на 5% (700 млрд рублей) больше, чем в 2015-м. До 2,7 трлн рублей (+8,5%) выросли сборы НДС. Налог на прибыль составил 2,8 трлн рублей (+ 6,6%). Свыше 3 трлн рублей составили налоги на доходы физлиц. Это на 7,5% больше по сравнению с 2015 годом.

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