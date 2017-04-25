США прекратят финансовую поддержку Белоруссии

Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Все деньги, которые США планировали выделить Белоруссии, пойдут в 2018 году на обеспечение американской безопасности, передает Foreign Policy со ссылкой на проект бюджета США на 2018 год.

Согласно проекту, первоначально Агентство США по международному развитию (USAID) планировало выделить Белоруссии в 2018 году $7,9 млн долларов. Однако после пересмотра бюджета финансовая помощь Белоруссии оказалась уменьшена на 100%, то есть отменена.

Читайте также: USAID: Больше половины украинцев не имеют средств для лечения

Сокращение финансирования коснулось многих стран, которые ранее поддерживались США. Финансирование Армении уменьшилось на 77,3%, Азербайджана — на 100%, Грузии — на 41,1%, Польши — на 100%, Украины — на 68,8%.

Как пишет издание, обновленный бюджет США на 2018 год будет распределен таким образом, чтобы обеспечить финансирование программ, направленных на обеспечение национальной безопасности Соединенных Штатов.

Читайте также: Сенаторы в США требуют расследовать вмешательство Обамы в выборы за рубежом

Напомним, в России деятельность USAID была прекращена в 2012 году, когда Москва заявила, что агентство «пытается влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества».

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство США спонсирует активистов для «реформ» в Белоруссии – СМИ