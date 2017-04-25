Вторник, 25 Апреля 2017 года
15:41:38 МСК

США прекратят финансовую поддержку Белоруссии

Экономика

Планируемые расходы USAID в Белоруссии в размере $7,9 млн урезаны на 100%

Вашингтон, 25 апреля 2017, 14:33 — REGNUM  Все деньги, которые США планировали выделить Белоруссии, пойдут в 2018 году на обеспечение американской безопасности, передает Foreign Policy со ссылкой на проект бюджета США на 2018 год.

Согласно проекту, первоначально Агентство США по международному развитию (USAID) планировало выделить Белоруссии в 2018 году $7,9 млн долларов. Однако после пересмотра бюджета финансовая помощь Белоруссии оказалась уменьшена на 100%, то есть отменена.

Читайте также: USAID: Больше половины украинцев не имеют средств для лечения

Сокращение финансирования коснулось многих стран, которые ранее поддерживались США. Финансирование Армении уменьшилось на 77,3%, Азербайджана — на 100%, Грузии — на 41,1%, Польши — на 100%, Украины — на 68,8%.

Как пишет издание, обновленный бюджет США на 2018 год будет распределен таким образом, чтобы обеспечить финансирование программ, направленных на обеспечение национальной безопасности Соединенных Штатов.

Читайте также: Сенаторы в США требуют расследовать вмешательство Обамы в выборы за рубежом

Напомним, в России деятельность USAID была прекращена в 2012 году, когда Москва заявила, что агентство «пытается влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества».

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство США спонсирует активистов для «реформ» в Белоруссии – СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика США
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Венесуэла: число погибших выросло до 26
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
25.04.17
МИД Латвии: ситуация в Прибалтике такая же опасная как и в Корее
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Экономика
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников
ТаллинЭстония Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
25.04.17
Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным
АстраханьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
25.04.17
Сергей Гуркин«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Александр Белов«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
МоскваРоссия Акцизы на алкогольную продукцию Экономика
NB!
25.04.17
Роль отца в семье: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
ЛебедяньЛипецкая областьРоссия Производственный травматизм и охрана труда Происшествия
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
Станислав ТарасовКто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?
МоскваРоссия Афганский фактор Политика
NB!
25.04.17
Чайка: За год число преступлений террористического характера выросло на 45%
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
25.04.17
Совфед 26 апреля обсудит отставку главного военного прокурора РФ
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
25.04.17
Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги
ВолгоградРоссия Развитие инфраструктуры учреждений культуры Экономика
ещё главное